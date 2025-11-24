Habertürk
        Haberler Dünya ABD, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların "barış taslağı" hazırladığını açıkladı | Dış Haberler

        ABD, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların "barış taslağı" hazırladığını açıkladı

        ABD Başkanı Trump yönetimi, yaklaşık dört yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için barış planı taslağının hazırlandığını açıkladı. Cenevre'de yapılan barış planı görüşmelerinin ardından tarafların "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 07:56 Güncelleme: 24.11.2025 - 07:56
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan barış planı görüşmelerinin ardından tarafların "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığını açıkladı.

        Beyaz Saray internet sitesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin açıklama yayınlandı.

        Açıklamada, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik ortak taahhütlerin vurgulandığı aktarıldı.

        Tarafların "kayda değer ilerleme kaydettiği" belirtilen açıklamada, görüşmelerin ardından tarafların, "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığı ifade edildi.

        İlerleyen günlerde Ukrayna ve ABD'nin ortak öneriler doğrultusunda çalışacağı belirtilen açıklamada, süreç ilerledikçe Avrupa'yla da istişare edileceği vurgulandı.

        Ayrıca nihai kararların Ukrayna ve ABD tarafından alınacağının altı çizildi.

