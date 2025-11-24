Habertürk
        Slovenya'da ölümcül hastalığı olanlar için "destekli ölüm yasasına" ilişkin referanduma gidildi | Dış Haberler

        Slovenya'da ölümcül hastalığı olanlar için "destekli ölüm yasasına" ilişkin referanduma gidildi

        Slovenya Meclisinin temmuzda kabul ettiği yasa kapsamında "destekli ölüm yasasına" ilişkin referanduma gidildi. Referandum sonucunda, halkın yüzde 53'ü ölümcül hastalığı olanlar için uygulanması planlanan yasaya karşı çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:08
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da meclisten oy çokluğuyla kabul alan "destekli ölüm yasasına" ilişkin yapılan referandumda, halkın yüzde 53'ü ölümcül hastalığı olanlar için uygulanması planlanan yasaya karşı çıktı.

        Slovenya Meclisinin temmuzda kabul ettiği yasa kapsamında düzenlenen referandumda, Slovenyalılar "destekli ölüm yasasına" destek verip vermedikleri konusunda oy kullandı.

        Slovenya Seçim Komisyonunca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 98'i sayıldı.

        Halkın yüzde 53,3'ü yasaya karşı çıkarken, yüzde 46,7'si destek verdi.

        Ulusal medya, referandumun resmi olmayan sonuçları ışığında yasanın kabul edilmediğini belirtti.

        Resmi sonuçların ise 4 Aralık'tan sonra açıklanması bekleniyor.

        Ülkede birçok tartışmayı da beraberinde getiren yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verileceği açıklanmıştı.

        Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen ve bağlayıcılığı olmayan referandumda ise halkın yüzde 55'i destekli ölüm için "evet" oyu kullanmıştı.

