        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!

        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!

        Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:35
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

        DHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

        Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle; 'Çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç. Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. Almanya'da, 'Cinsel suçlardan' kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan V.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. ABD'de, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. Arjantin'de, 'Kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. Bosna Hersek'te, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma (5 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. İran'da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan K.A. Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

