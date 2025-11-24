Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak

"Şampiyonlar Ligi'nde hedefler belli. Son 3 maçta 3 galibiyet, bu maç da çok değerli. Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşma. Bundan önceki maçlardaki atmosferi kendi stadyumumuzda, en maksimum derecede yaratıp kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın fiziksel, mental ve kalite olarak da biz bu isteği sahada ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Özel insanlar, özel futbolcular. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında gösterdik, istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok."