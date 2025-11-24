Belçikalı gazeteciden HT Spor'a Union Saint-Gilloise analizi: En büyük kozu duran toplar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı RAMS Park'ta konuk edecek. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de üç puanla ayrılıp ilk 8 şansını sürdürmeyi hedefliyor. Belçika basınından walfoot.be muhabiri Scott Crabbe, kritik mücadele öncesi Union SG takımının son durumunu ve öne çıkan özelliklerini HT Spor'a anlattı.

İşte Scott Crabbe'nin Union SG analizi:

"Union Saint-Gilloise bu sezon farklı yüzler gösterebilen bir takım. Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Sébastien Pocognoli, altı hafta önce takımdan ayrılıp Monaco’nun yolunu tuttu. Bunun ardından göreve gelen David Hubert, takıma biraz daha topa sahip olma odaklı bir oyun yerleştirmeye çalışıyor."

"Union Saint-Gilloise bu sezon farklı yüzler gösterebilen bir takım. Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Sébastien Pocognoli, altı hafta önce takımdan ayrılıp Monaco'nun yolunu tuttu. Bunun ardından göreve gelen David Hubert, takıma biraz daha topa sahip olma odaklı bir oyun yerleştirmeye çalışıyor." "ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAYIŞIYLA SAHAYA ÇIKIYORLAR" "Hubert döneminde takım bazen tek santrforlu, bazen çift santrforlu düzende sahaya çıkıyor. Ancak Union SG'nin temel oyun karakteri değişmedi: Üç stoperli savunma hattı, iki kanat beki, yüksek tempolu ve agresif koşular… Bu yapının en güçlü yanı ise savunma düzenleri. Taktik disiplin takımın savunmada sağlam kalmasını sağlıyor." BELÇİKA LİGİ'NDE 15 MAÇTA SADECE 8 GOL YEDİLER "Belçika Ligi'nde oynadıkları 15 maçta yalnızca 8 gol yediler. İç sahada kalelerinde sadece bir gol görmeleri, yerel ligdeki savunma organizasyonunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne gelindiğinde tablo tam tersine dönmüş durumda: Son üç maçta 11 gol yediler. Bu durum, kadrodaki bazı oyuncuların Avrupa seviyesindeki sınırlarını ortaya koyuyor. Union SG'nin stoperleri fiziksel olarak çok güçlü, ikili mücadelelerde sert ama hız sorunları var. Özellikle Galatasaray gibi yarı alan oyununu iyi oynayan takımlara karşı, stoper–kanat beki arasındaki boşluklar onlar için zaaf oluşturuyor."

"EN BÜYÜK KOZLARI DURAN TOPLAR" "Takımın en büyük kozu ise duran toplar. Şampiyonlar Ligi'nde bile en tehlikeli oldukları anlar duran top organizasyonları. Hem etkili orta kesen oyunculara sahipler hem de özellikle arka direkte ciddi fiziksel üstünlük kuran isimleri var. Bu nedenle rakip ceza sahasında çok fazla ikinci top ve seken top fırsatı yaratıyorlar. "EN ZEKİ SAVUNMACISI MCALLISTER" Tek tek oyuncu değerlendirmesi yapacak olursak, Kevin McAllister Takımın en zeki savunmacısı. Boyu kısa olsa da zamanlaması mükemmel, kritik müdahaleleriyle takımın sigortası gibi oynuyor. Bu sezon gösterdiği performansla ilk kez Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı. Adam Zorgan, orta sahada takımın temposunu belirleyen isim. Baskı altında oynamayı biliyor, boş alanları çabuk görüyor. İkinci toplarda çok etkili. Hem savunma kutusunda hem rakip kutuda "ikinci top kazanma" becerisi takımı ayakta tutuyor. Promise David & Kevin Rodriguez, Her iki santrfor da fiziğiyle stoperleri zorlayan, saklanan, duval olabilen oyuncular. Ancak top ayaklarındayken çok istikrarlı değiller. Tamamen sezgileriyle oynayan, bir gün çok iyi, ertesi gün tamamen kayıp olabilen tipte futbolcular."