Karı koca çiftin trajik ölümü!
Bartın'da, kayganlaşan yolda dereye devrilen otomobildeki 57 yaşındaki Murat Soyöz ile eşi 54 yaşındaki Gülizar Soyöz boğularak hayatını kaybetti. Komşuları Gülfidan Öncü'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Çiftin, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi
Bartın'da kaza, saat 09.30 sıralarında Bartın-Arıt yolu Okçular mevkiinde meydana geldi. Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz (57) yönetimindeki otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi.
KARI KOCA ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün (54) boğuldukları belirlendi.
KOMŞULARININ DURUMU AĞIR
Otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü (55) ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.