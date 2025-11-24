Habertürk
Habertürk
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor

        İngiltere'nin başkenti Londra'ya turist vergisi getirilmesi bekleniyor. Londra'da turist vergisi ile yılda 240 milyon sterline kadar gelir sağlanabileceği tahmin ediliyor

        Giriş: 24.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:08
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        New York ve Tokyo'nun ardından Londra da turist vergisine hazırlanıyor.

        İngiliz Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, şu anda Parlamento'da görüşülen "İngiliz Yetki Devri ve Topluluk Güçlendirme Yasası" aracılığıyla Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve diğer belediye başkanlarına 'turist vergisi'ne yönelik yetki sağlaması bekleniyor.

        Sadiq Khan da bu tür yetkilerin devredilmesi çağrısında bulunurken, Londra'da bir turist vergisinin yılda 240 milyon sterline kadar gelir sağlayabileceği ifade ediliyor.

        İngiltere şu anda G7 ülkeleri içerisinde ulusal hükümetin, yerel yönetimler veya belediye başkanlarına turist vergileri uygulamasını engellediği tek ülke konumunda.

        İskoçya ve Galler, yakın zamanda günlük ziyaretçilere farklı vergi türleri getirdi. İskoçya'daki yerel yönetimler, konaklama için günlük faturanın belirli bir yüzdesi oranında kendi vergilerini belirleyebiliyor. Galler'de ise 2026'dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin alınabilecek.

        DİĞER ÜLKELERDE NASIL?

        New York ve Toronto, konaklamalara yüzdelik oranlı vergiler uyguluyor. New York her yıl 493 milyon sterlin gelir elde ederken, ziyaretçi başına ortalama gecelik ücret 14,86 sterlin.

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da ise tüm rezervasyonlar için sabit bir ücret uygulanıyor ve bu ücret, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yalnızca yaklaşık 35 milyon sterlin getiri sağlıyor.

        Fransa ve İtalya'da ödenen tutar, konuma, konaklama türüne ve resmi 'yıldız derecelendirmesine' göre değişiyor.

        Yetkililer, Londra'nın yüzdelik veya sabit ücret sistemine daha uygun olacağını öne sürüyor. 2017 yılında yapılan çalışmada uluslararası ziyaretçiler de dahil olmak üzere günlük 1 sterlinlik bir verginin 91 milyon sterlin, yüzde 5'lik bir verginin ise 240 milyon sterlin getirebileceğini tahmin ediliyordu.

        Londra Belediye Başkanlığı; önerilen değişiklikleri memnuniyetle karşıladığını belirtse de henüz detaylar netleşmediği için "spekülasyonlar" hakkında yorum yapmayacaklarını ve somut hazırlıklar yapmadan önce bekleyeceklerini ifade etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

