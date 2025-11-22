Habertürk
        Şanlıurfa haberleri: Kompresörlü vahşette aile konuştu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kompresörlü vahşette aile konuştu!

        Şanlıurfa'da, makatına hava basılarak öldürülen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ailesi sessizliğini bozdu: "Bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır." İşte çarpıcı açıklama...

        Giriş: 22.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:39
        Kompresörlü vahşette aile konuştu!
        Şanlıurfa'da, makatına kompresörle hava basıldığı için hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ailesi olaydan sonra ilk açıklamayı yaptı.

        HAYATA 5 GÜN TUTUNABİLMİŞTİ

        İHA'daki habere göre olay, 14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        "ELLERİ KOLLARI TUTULMUŞ"

        Yaşanan bu olaydan sonra Kendirci ailesinden günler sonra ilk açıklama geldi. Kendirci ailesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 14.11.2025 günü ilçemiz Bozova'da, biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak atölye çalışanı ya da çalışanları tarafından kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür.

        "PANTOLONU ÇÖPE ATILDI"

        İç organları işlevsiz bırakılan 15 yaşındaki yavrumuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar ve de bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerine yer verildi.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
