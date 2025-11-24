Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret: Asla kabul edilebilir değil

Geçen hafta yayınlanan 28 maddelik ABD Başkanı Trump'ın oluşturduğu Ukrayna Barış Planı taslağı, Ukrayna ve Avrupa güçleri arasında, Rusya'nın NATO, toprak ve barış anlaşmasının kronolojisi konusundaki temel taleplerinin Washington tarafından kabul edildiğine dair endişeleri derinleştirdi.

Avrupa'nın oluşturduğu karşı plan, NATO ve topraklarla ilgili kilit noktaların anlamını ve önemini önemli ölçüde değiştiriyor.

Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, "Avrupa planı ilk bakışta yapıcı değil ve bizim için işe yaramıyor" dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'da barış için sunduğu önerilerin çatışmanın çözümü için bir temel oluşturabileceğini, ancak Kiev'in planı reddetmesi halinde Rus güçlerinin daha da ilerleyeceğini söylemişti.

Ushakov, "Bu (ABD) planının tüm hükümleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" dedi. Ancak bazı hükümlerin daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini de ekledi.