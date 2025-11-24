24 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...
* ABD, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların "barış taslağı" hazırladığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü "Arabuluculuğa hazırız" teklifini iletti
* Güney Afrika ziyareti dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz
* Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu
* TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk
* Ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü Berkay O., hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı