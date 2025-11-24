Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* ABD, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların "barış taslağı" hazırladığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü "Arabuluculuğa hazırız" teklifini iletti

* Güney Afrika ziyareti dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz

* Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu

* TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk

* Ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü Berkay O., hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı