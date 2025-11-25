Financial Times iddia etti: ABD Abu Dabi'de gizli Rusya-Ukrayna barış görüşmesi düzenledi
ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için sunduğu 28 maddelik barış planın Rus ve Ukraynalı heyetler arasında görüşüldüğü iddia edildi. Financial Times, ABD'nin Abu Dabi'de gizli bir şekilde Rusya-Ukrayna barış görüşmesi düzenlediğini öne sürdü
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için sunduğu barış planının Ukrayna- Avrupa ve ABD arasında gerçekleşen görüşmelerinin ardından Financial Times'dan çarpıcı bir iddia geldi.
Financial Times, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Abu Dabi'ye gittiğini öne sürdü.
FT'nin haberine göre, Ukrayna ve Rus heyeti dün gece Abu Dabi'de görüşmelere başladı. Reuters ise bu haberi henüz doğrulayamadığını bildirdi.
UKRAYNA, AVRUPA VE ABD HEYETLERİ CENEVRE'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Ukrayna, Avrupa ve ABD heyetleri, Washington'un Ukrayna'da barış için sunduğu 28 maddelik planı görüşmek üzere pazar günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelere ilişkin, "Bugün buraya tek bir amaçla geldik. 28 madde veya 26 maddelik versiyonu olan liste içindeki bazı açık meseleler üzerinde çalışmak. Bugün bunu önemli ölçüde başardık. Elbette, herhangi bir nihai anlaşmada olduğu gibi bunların devlet başkanları tarafından onaylanması gerekiyor. Henüz üzerinde çalışmamız gereken birkaç konu daha var. Ancak bugün gerçekten değerliydi. Çok ama çok verimli geçti. Belki tüm süreç boyunca yaşadığımız en verimli gündü" ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray ise, Cenevre görüşmelerin ardından savaşın sona ermesine yönelik yeni bir çerçeve üzerinde anlaşma sağlandığını duyurmuştu.
TRUMP: İYİ BİR ŞEYLER OLUYOR OLABİLİR
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin, "Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın, ama iyi bir şeyler oluyor olabilir" dedi.
KREMLİN: RESMİ BİLGİ ALMIŞ DEĞİLİZ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada, "Başkan Vladimir Putin'in söylediğini hatırlatmak isterim; biz bu tür temaslara ve müzakerelere açığız. Cenevre'den gelen haberleri medyada yakından takip ediyoruz, ancak henüz resmi olarak herhangi bir bilgi almış değiliz" dedi.
