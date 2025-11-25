Financial Times iddia etti: ABD Abu Dabi'de gizli Rusya-Ukrayna barış görüşmesi düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için sunduğu barış planının Ukrayna- Avrupa ve ABD arasında gerçekleşen görüşmelerinin ardından Financial Times'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Financial Times, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Abu Dabi'ye gittiğini öne sürdü.

FT'nin haberine göre, Ukrayna ve Rus heyeti dün gece Abu Dabi'de görüşmelere başladı. Reuters ise bu haberi henüz doğrulayamadığını bildirdi.

UKRAYNA, AVRUPA VE ABD HEYETLERİ CENEVRE'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ukrayna, Avrupa ve ABD heyetleri, Washington'un Ukrayna'da barış için sunduğu 28 maddelik planı görüşmek üzere pazar günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelere ilişkin, "Bugün buraya tek bir amaçla geldik. 28 madde veya 26 maddelik versiyonu olan liste içindeki bazı açık meseleler üzerinde çalışmak. Bugün bunu önemli ölçüde başardık. Elbette, herhangi bir nihai anlaşmada olduğu gibi bunların devlet başkanları tarafından onaylanması gerekiyor. Henüz üzerinde çalışmamız gereken birkaç konu daha var. Ancak bugün gerçekten değerliydi. Çok ama çok verimli geçti. Belki tüm süreç boyunca yaşadığımız en verimli gündü" ifadelerini kullanmıştı.