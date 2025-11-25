Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Konuşalım" yalanıyla katletmişti Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da, eski eşi 43 yaşındaki Nuran Şimşek'in evinin önüne gelen 45 yaşındaki Enis S., konuşma bahanesiyle bindikleri takside kadını silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen Enis S. tutuklandı. Enis S.'nin ifadesi ortaya çıktı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:10
        ABONE OL
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti, dün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi.

        KADININ EVİNİN ÖNÜNE GELDİ

        İddiaya göre Enis S. (45), bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

        TAKSİNİN İÇİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

        NURAN ARAÇTAN İNMEYE ÇALIŞTI

        Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Enis S. daha sonra kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye de silahını doğrulttu.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

        Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

        İKİNCİ EVLİLİKLERİNİ YAPMIŞLAR

        Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerini yaptıkları, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        "SONUCUNUN ÖLÜM OLMASI MI LAZIMDI"

        Olayla ilgili konuşan Nuran Şimşek’in komşusu Selver Korkmaz, "Bu ikinci evliliği. Annesiyle yaşıyor. Kızı ilk eşinden. Dördüncü katta. İyi bir insan, öyle bir şeyliği yok. Öldürmüş dediler, inanamadık. Biz de şoka girdik. Üzücü bir olay. Hani bu genç yaşta olur mu ya, değer mi yani. Üzüldük. Sonucunun ölüm olması mı lazımdı" dedi.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan katil zanlısı Enis S. hakkında adli işlem başlatılarak şüphelinin ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen Enis S. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        EVLENİP 1 YIL SONRA AYRILMIŞLAR

        Enis S. ifadesinde, Nuran Şimşek ile 2017 yılında evlendiklerini, 2018 yılında ise kendi kızıyla Şimşek’in arasında tartışma çıkmasından dolayı ayrıldıklarını söyledi.

        "MESAJLARIMA CEVAP VERMEDİ"

        Boşandıktan sonra Nuran Şimşek ile zaman zaman görüştüklerini belirten Enis S., olaydan 25 gün önce Şimşek’in kendisini telefonla aradığını, halini hatırını sorduğunu ve tekrar görüşmeye başladıklarını ifade etti. Bu süre içerisinde yakınlaştıklarını söyleyen Enis S. olaydan 2-3 gün önce Şimşek’e mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj attığını, Nuran Şimşek'in mesajları görmesine rağmen kendisine cevap vermediğini ve hayatında başka biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

        "BANA HESAP MI SORUYORSUN"

        Bu nedenle kıskançlık krizine girdiğini belirten Enis S. mesajlarına cevap vermemeye devam etmesi üzerine olaydan 1 günce önce Nuran Şimşek’i telefonla aradığını, tartıştıklarını ve Şimşek’in kendisine 'Bana hesap mı soruyorsun' diyerek çıkıştığını ifade etti.

        "SENİ SEVİYORUM NEDEN CEVAP VERMİYORSUN"

        İfadesinin devamında Enis S., olay günü sabah saatlerinde işe gidiş saatini bildiği Nuran Şimşek’in evinin önüne gelip beklemeye başladığını söyledi. Bu sırada binadan çıkan Şimşek’i gören Enis S.’nin kendisine sarılarak 'Seni seviyorum, bana neden böyle yapıyorsun cevap vermiyorsun' dediği öğrenildi. Nuran Şimşek’in ise kendisine 'Komşular görüyor ayıp oluyor' dediğini, bunun üzerine Şimşek ve Enis S.’nin binanın önüne gelen taksiye bindiklerini söylediği de öğrenildi.

        KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞMIŞ

        Takside bulundukları sırada Nuran Şimşek’in Enis S.’ye cep telefonundan bir fotoğraf göstermesi üzerine Enis S.’nin sinir krizi geçirdiği ve yanında getirdiği silahı çıkarttığı, bunu gören taksicinin Nuran Şimşek’i korumaya çalıştığı öğrenildi.

        "HATIRLAMIYORUM YAPMIŞ OLABİLİRİM"

        Enis S.’nin taksiciye 'Beykoz’a sür' demesi üzerine Şimşek’in taksiciye 'Hayır sağa çek' dediği ve araçtan inmek istediği bilgisine ulaşıldı. Taksiciyle arasında tartışma çıktığını belirten Enis S., bu andan itibaren olanları hatırlamadığını ve olayı gerçekleştirmiş olabileceğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

        #Nuran Şimşek
        #Son dakika haberler
