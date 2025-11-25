İstanbul'da kadın cinayeti, dün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi.

KADININ EVİNİN ÖNÜNE GELDİ

İddiaya göre Enis S. (45), bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

TAKSİNİN İÇİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'daki habere göre Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

NURAN ARAÇTAN İNMEYE ÇALIŞTI

Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Enis S. daha sonra kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye de silahını doğrulttu.

SİLAHLA BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

İKİNCİ EVLİLİKLERİNİ YAPMIŞLAR

Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerini yaptıkları, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"SONUCUNUN ÖLÜM OLMASI MI LAZIMDI" Olayla ilgili konuşan Nuran Şimşek’in komşusu Selver Korkmaz, "Bu ikinci evliliği. Annesiyle yaşıyor. Kızı ilk eşinden. Dördüncü katta. İyi bir insan, öyle bir şeyliği yok. Öldürmüş dediler, inanamadık. Biz de şoka girdik. Üzücü bir olay. Hani bu genç yaşta olur mu ya, değer mi yani. Üzüldük. Sonucunun ölüm olması mı lazımdı" dedi. "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI Gözaltına alınan katil zanlısı Enis S. hakkında adli işlem başlatılarak şüphelinin ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen Enis S. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. EVLENİP 1 YIL SONRA AYRILMIŞLAR Enis S. ifadesinde, Nuran Şimşek ile 2017 yılında evlendiklerini, 2018 yılında ise kendi kızıyla Şimşek’in arasında tartışma çıkmasından dolayı ayrıldıklarını söyledi. "MESAJLARIMA CEVAP VERMEDİ" Boşandıktan sonra Nuran Şimşek ile zaman zaman görüştüklerini belirten Enis S., olaydan 25 gün önce Şimşek’in kendisini telefonla aradığını, halini hatırını sorduğunu ve tekrar görüşmeye başladıklarını ifade etti. Bu süre içerisinde yakınlaştıklarını söyleyen Enis S. olaydan 2-3 gün önce Şimşek’e mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj attığını, Nuran Şimşek'in mesajları görmesine rağmen kendisine cevap vermediğini ve hayatında başka biri olduğunu düşündüğünü söyledi.