        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: "Türkiye tarihi bir eşiktedir"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu

        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:32 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:06
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Türkiye tarihi bir eşiktedir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açanlar beş para etmez.

        Atanamayan öğretmenlere ek kontenjan tanınmalı. Türkiye'nin sahip olduğu öğrenci kapasitesi pek çok ülkenin toplam nüfusundan fazladır. Gördüğümüz kadarıyla şu anda görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanımız ve bakanlık personeli fedakarlıklarla görevine devam etmektedir ve desteğimiz tamdır. Bizim öğretmenlerimize vefa ve gönül borcumuz vardır.

        Asıl mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır. Türkiye kabuğuna çekilerek yüzyıla istikamet çizemez. Bu an yeni geleceğe açılan kapıdır. Birbirimize küselim istiyorlar. Bölücülüğün kaynağı kuruyor bundan korkuyorlar. Türk milletinin bağımsız ve onurlu yaşaması için bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahramanlarımıza minnet duyuyoruz, hiç kimse minnet duygumuzla boy ölçüşmeye yeltenmesin. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır.

        Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur bulsun. Terör bitsin de isterse sonumuz darağacı olsun. Partimizden, AK Parti'den ve DEM Parti'den bir temsilcinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. En ciddi muhatap İmralı'dır. Yüreğimizle gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Korkanlar yalnızca hayatı seyreder, biz seyirci değiliz.

        Biz köklere kökenlere bakmayız. Biz inançlara mezheplere bakmayız. Bayrağa saygı var mı millete hürmet var mı, vatana sadakat var mı ona bakarız. Geçmişte yaşananlar geride kaldı. Bizim çağrımız Türkiye'nin kurtuluş çağrısıdır. "

