Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
Yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla soruşturma başlatılan ve el konulan Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Buna göre şirketin genel müdürü Ahmet Selim Güsar'ın, Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişiden bir olduğu öğrenildi
Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı kaydedildi.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, Merkez Bankası denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 25 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.
DİPLOMASI İPTAL EDİLEN 28 KİŞİDEN BİRİ
Öte yandan Paybull ile ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Şirketin genel müdürü Ahmet Selim Güsar'ın da, Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişiden bir olduğu ortaya çıktı.
Buna göre İstanbul Üniversitesi'nin yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 kişiden 28’inin diplomalarının iptal edilmesine karar verilmişti.
Üniversitenin açıklamasında, 1990 yılında yatay geçiş yapan 38 kişiden 10’unun kaydının silindiği, geri kalan 28 kişinin ise diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edildiği ifade edildi.
AHMET SELİM GÜSAR KİMDİR?
1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi İşletme Bölümü'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçtiğini belirten Güsar, Paybull'dan önce dijital ödeme sistemleriyle ilgili çeşitli şirketlerde görev yapmıştı.