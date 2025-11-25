Dizel araçlara düşük emisyonlu 'gazdan' yakıt
Shell doğalgazdan ürettiği (Gas-to-Liquids) sentetik yakıt GTL'i, Türkiye pazarında satışa sundu. Mevcut dizel motorların altyapısıyla tam uyumlu olan 'Shell GTL Fuel' ilk olarak dökme olarak kurumsal (B2B) müşterilere satılacak. Temiz yanma ve düşük yerel emisyonlarıyla öne çıkan yakıt, 5 yılın üzerindeki depolama ömrüne sahip ve -20 santigrat derece ve altındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışabiliyor. Türkiye'de ilk kez satışa sunulan bu ürüne ilişkin açıklamada bulunan Shell Türkiye Ülke Başkanı Başkanı Ahmet Erdem "Türkiye'de bir ilk olarak müşterilerimize sunduğumuz Shell GTL Fuel ürünü, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonuyla son derece uyumlu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin enerji dönüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunma kararlılığımızın bir parçası" diye konuştu
Başta Avrupa olmak üzere dünyada dizel araçların geleceği tartışılırken, Shell dizelin 'daha temiz' alternatifi olan 'GTL Fuel' ürününü Türkiye'de satışa sundu. Yaklaşık 45 yıllık bir araştırmanın ürünü sentetik yakıt GTL, dizel motoru olan tüm araçlarda ek bir donanım veya ayar gerektirmeden kullanılabiliyor.
Doğalgazdan elde edilen GTL halihazırda İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde bulunuyordu. EPDK'nın gerekli izinleri vermesinin ardından Shell doğalgazdan elde edilen bu yeni nesil ürünü Türkiye'deki müşterilerine de sunmaya karar verdi.
GTL bu aşamada Türkiye’de işletmeler arası kanaldan dökme şekilde kurumsal müşterilere sunulacak. Perakende olarak istasyonlarda satılmayacak.
Shell’in Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda GTL'in tarihi ve tüketiciye sağladığı faydalara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Toplantıda konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, GTL teknolojisinin Türkiye’ye getirilmesinin, Shell’in ülkeye olan güveninin bir göstergesi olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE SHELL'İN KÜRESEL VİZYONUNUN MERKEZİNDE"
Erdem, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Türkiye, Shell’in küresel vizyonunun merkezinde yer alan stratejik bir ülke. 102 yıldır bu topraklarda faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla, sektörümüze her zaman ilkleri ve en ileri teknolojileri taşıdık. Bugün de doğalgazdan ürettiğimiz sentetik GTL yakıtını Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. GTL teknolojimizle ürettiğimiz yakıtımız ‘Daha az emisyonla daha fazla değer yaratma’ stratejimizin en güncel örneğidir. Bu vizyon, enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik arasında dengeli bir geçişi esas alıyor. Bu adımı, Shell’in Türkiye’ye duyduğu güvenin ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimine olan inancımızın somut bir göstergesi olarak görüyoruz.”
'2053 NET SIFIR' VİZYONUYLA UYUMLU
Shell’in Türkiye ile köklü ve güçlü bağları olduğunu vurgulayan Ahmet Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Türkiye’deki satış hacmimizle Shell’in Avrupa ve Afrika bölgesinde en büyük akaryakıt operasyonu haline geldik. Derince Madeni Yağ ve Gres Tesisimizden 80’i aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla yıllardır ülkemizde bu alanda ihracat şampiyonu oluyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerimize sunduğumuz Shell GTL Fuel ürünü, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonuyla son derece uyumlu. Bu aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunma kararlılığımızın bir parçası. Enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve emisyon hedeflerini birlikte ele alan dengeli bir dönüşüm perspektifiyle, Türkiye için en iyi ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.”
Toplantıda verilen bilgiye göre GTL yakıtı, doğalgazın molekül yapısının değiştirilmesiyle elde ediliyor. Yani aslında doğalgaz temelli olsa da son kullanıcıya ulaşan ürün tamamen yeni bir yakıt oluyor. GTL, geleneksel dizele kıyasla daha temiz yanma, soğukta çalışma ve uzun işletme ömrü avantajlarıyla öne çıkıyor.
AVANTAJLARI NELER?
Geleneksel dizelin setan sayısı 50 civarındayken, Shell GTL Yakıtı 70’in üzerinde setan sayısına sahip. Bu, daha verimli ve tam yanma sağlayarak motorun daha sessiz çalışmasına olanak tanıyor. Bunun yanında GTL, neredeyse sıfır kükürt ve aromatik bileşen içeriyor. Bu sayede zararlı yerel emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor.
GTL, aromatik bileşikler içermediği için oksidasyona karşı daha dayanıklı bir ürün olarak öne çıkıyor. Shell'den verilen bilgiye göre yakıt, kalitesini kaybetmeden 5 yıla kadar depolanabiliyor. Düşük sıcaklıklarda dahi akışkanlığını koruyarak donma ve filtre tıkanma riski yaşatmıyor
DÜNYANIN EN BÜYÜK TESİSİ KATAR'DA
Farklı markalarda da bulunsa da Shell GTL'de dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda. Bunu sağlayan ise firmanın Katar’daki Pearl GTL Tesisi. Dünyanın en büyük GTL üretim tesisi olan Pearl GTL Tesisi 350 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor. Tesiste günde 140.000 varil GTL yakıt dışındaki GTL ürünleri, 120.000 varil doğal gaz sıvıları ve etan ile 70.000 varil GTL yakıt üretiliyor. Bu miktar yaklaşık 225.000 araca günlük yakıt sağlıyor.