Dizel araçlara düşük emisyonlu 'gazdan' yakıt

Başta Avrupa olmak üzere dünyada dizel araçların geleceği tartışılırken, Shell dizelin 'daha temiz' alternatifi olan 'GTL Fuel' ürününü Türkiye'de satışa sundu. Yaklaşık 45 yıllık bir araştırmanın ürünü sentetik yakıt GTL, dizel motoru olan tüm araçlarda ek bir donanım veya ayar gerektirmeden kullanılabiliyor.

Doğalgazdan elde edilen GTL halihazırda İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde bulunuyordu. EPDK'nın gerekli izinleri vermesinin ardından Shell doğalgazdan elde edilen bu yeni nesil ürünü Türkiye'deki müşterilerine de sunmaya karar verdi.

GTL bu aşamada Türkiye’de işletmeler arası kanaldan dökme şekilde kurumsal müşterilere sunulacak. Perakende olarak istasyonlarda satılmayacak.

REKLAM

Shell’in Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda GTL'in tarihi ve tüketiciye sağladığı faydalara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Toplantıda konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, GTL teknolojisinin Türkiye’ye getirilmesinin, Shell’in ülkeye olan güveninin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE SHELL'İN KÜRESEL VİZYONUNUN MERKEZİNDE" Erdem, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye, Shell’in küresel vizyonunun merkezinde yer alan stratejik bir ülke. 102 yıldır bu topraklarda faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla, sektörümüze her zaman ilkleri ve en ileri teknolojileri taşıdık. Bugün de doğalgazdan ürettiğimiz sentetik GTL yakıtını Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. GTL teknolojimizle ürettiğimiz yakıtımız ‘Daha az emisyonla daha fazla değer yaratma’ stratejimizin en güncel örneğidir. Bu vizyon, enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik arasında dengeli bir geçişi esas alıyor. Bu adımı, Shell’in Türkiye’ye duyduğu güvenin ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimine olan inancımızın somut bir göstergesi olarak görüyoruz.” REKLAM '2053 NET SIFIR' VİZYONUYLA UYUMLU Shell’in Türkiye ile köklü ve güçlü bağları olduğunu vurgulayan Ahmet Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Türkiye’deki satış hacmimizle Shell’in Avrupa ve Afrika bölgesinde en büyük akaryakıt operasyonu haline geldik. Derince Madeni Yağ ve Gres Tesisimizden 80’i aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla yıllardır ülkemizde bu alanda ihracat şampiyonu oluyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerimize sunduğumuz Shell GTL Fuel ürünü, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonuyla son derece uyumlu. Bu aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunma kararlılığımızın bir parçası. Enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve emisyon hedeflerini birlikte ele alan dengeli bir dönüşüm perspektifiyle, Türkiye için en iyi ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.”