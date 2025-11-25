Habertürk
Habertürk
        Konya haberleri: "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERİ

        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!

        Konya'da, iki grup arasında iddiaya göre 'Ne oturuyorsunuz?' meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.K. tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.K. yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:10
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Konya'da olay, önceki gece saat 19.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda meydana geldi.

        M.K. ve yanındaki arkadaşları, meydanda oturan Mahmut El Muhammed ve arkadaşlarına iddiaya göre 'Ne oturuyorsunuz?' dedi.

        KAVGADA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        DHA'daki habere göre iki grup arasında çıkan kavgada M.K., Mahmut El Muhammed'i göğsünden bıçaklandı. Mahmut El Muhammed, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ve arkadaşları da olay yerinden kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Mahmut El Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        ZANLI YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

        Mahmut El Muhammed'in arkadaşları da hastane önünde sinir krizi geçirdi.

        Kaçan M.K. ise kısa sürede yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
