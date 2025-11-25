Habertürk
Habertürk
        İran'ın "İnsansı Robot" skandalı dünyayı güldürdü! Fuardaki robotlar makyajlı insan çıktı - Teknoloji Haberleri

        İran’ın “İnsansı Robot” komedisi dünyayı güldürdü! Fuardaki robotlar makyajlı insan çıktı

        14 Kasım 2025'te Kiş Adası'nda düzenlenen Kish Invex 2025 Teknoloji Fuarı'nda "dünyanın en ileri insansı robotları" diye tanıtılan figürler, birkaç saat içinde gerçek yüzünü gösterdi. "Miss Data" adlı kadın robotun sivilceleri, nefesi ve göz kırpması sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, erkek modeli de kostümlü bir aktörden ibaret çıktı. İran'ın yıllardır süren "sahte teknoloji" skandallarına bir yenisi eklenirken, halk "Bütçe baskıya harcanınca robotu da böyle yapıyorlar" tepkisi gösterdi.

        Giriş: 25.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:45
        İran'ın "İnsansı Robot" skandalı
        Kish Invex 2025’in açılış gününde sahneye çıkan “Miss Data” adlı figür, LED gözlükleri, yüz maskesi ve vücuduna işlenmiş binary kod desenleriyle büyük ilgi çekti. Kendisini “Blok zincirinde yaşıyorum, gülmeyi bilmiyorum” diye tanıtan kadın robotun yanında aynı konseptte bir erkek robot da yer aldı.

        Ancak fuarı takip eden ziyaretçiler ve sosyal medya kullanıcıları kısa sürede gerçeği fark etti: yüzde belirgin sivilce izleri, düzenli nefes alıp verme, doğal göz kırpmaları ve insan vücuduna özgü duruş şekli robot değil, makyajlı bir insan olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.

        SOSYAL MEDYA ALAY KONUSU OLDU!

        Olayın videoları sosyal medyada yayılır yayılmaz İranlı kullanıcılar büyük bir dalga geçme kampanyası başlattı. “Devletin robotu sivilce yapıyor ama gülmüyor”, “Yalandan anlamada bile geri kalmışız”, “Bütçe baskıya harcanınca robot da makyajla yapılıyor” gibi yorumlar kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve küresel çapta viral oldu.

        İRAN’IN SAHTE TEKNOLOJİ GEÇMİŞİNE YENİ HALKA

        Bu skandal, İran devletinin geçmişte de sıkça tartışma konusu olan teknoloji ve bilim iddialarını yeniden gündeme getirdi. Daha önce kömür koklatarak Covid tespit ettiği iddia edilen Mostaan cihazı, etkinliği şüpheli Barekat aşısı, çalışmadığı ortaya çıkan kuantum işlemci ve varlığı kanıtlanamayan hipersonik füzeler gibi projeler hatırlatıldı. Muhalif kesimler, robot olayını “devletin kronik propaganda ve yalan kültürünün en son örneği” olarak nitelendirdi.Kish Invex 2025 fuar yönetimi ve İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı skandala ilişkin henüz hiçbir açıklama yapmadı.

        Kish Invex 2025 fuar yönetimi ve İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı skandalla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Devlet medyası ise konuyu tamamen yok saymayı tercih etti.

