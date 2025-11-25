Kish Invex 2025’in açılış gününde sahneye çıkan “Miss Data” adlı figür, LED gözlükleri, yüz maskesi ve vücuduna işlenmiş binary kod desenleriyle büyük ilgi çekti. Kendisini “Blok zincirinde yaşıyorum, gülmeyi bilmiyorum” diye tanıtan kadın robotun yanında aynı konseptte bir erkek robot da yer aldı.

Ancak fuarı takip eden ziyaretçiler ve sosyal medya kullanıcıları kısa sürede gerçeği fark etti: yüzde belirgin sivilce izleri, düzenli nefes alıp verme, doğal göz kırpmaları ve insan vücuduna özgü duruş şekli robot değil, makyajlı bir insan olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.

SOSYAL MEDYA ALAY KONUSU OLDU!

Olayın videoları sosyal medyada yayılır yayılmaz İranlı kullanıcılar büyük bir dalga geçme kampanyası başlattı. “Devletin robotu sivilce yapıyor ama gülmüyor”, “Yalandan anlamada bile geri kalmışız”, “Bütçe baskıya harcanınca robot da makyajla yapılıyor” gibi yorumlar kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve küresel çapta viral oldu.

İRAN’IN SAHTE TEKNOLOJİ GEÇMİŞİNE YENİ HALKA

Bu skandal, İran devletinin geçmişte de sıkça tartışma konusu olan teknoloji ve bilim iddialarını yeniden gündeme getirdi. Daha önce kömür koklatarak Covid tespit ettiği iddia edilen Mostaan cihazı, etkinliği şüpheli Barekat aşısı, çalışmadığı ortaya çıkan kuantum işlemci ve varlığı kanıtlanamayan hipersonik füzeler gibi projeler hatırlatıldı. Muhalif kesimler, robot olayını “devletin kronik propaganda ve yalan kültürünün en son örneği” olarak nitelendirdi.Kish Invex 2025 fuar yönetimi ve İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı skandala ilişkin henüz hiçbir açıklama yapmadı.