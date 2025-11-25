Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!

        Beşiktaş'ta tedavi programını tamamlayan Rafa Silva bireysel çalışmalara başlarken sağlık heyeti geri dönüşleri takip ediyor.

        Giriş: 25.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:29
        1

        Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliğinin üzüntüsü sürerken takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva konusunda da bekleyiş devam ediyor.

        2

        Geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde MR'a giren Portekizli yıldızda herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklanırken ağrılarının devam ettiğini yinelemesi nedeniyle yeni bir tedavi programı planlanmıştı.

        3

        4 günlük programı tamamlayan Rafa Silva, bu süreçte takımın idman saatlerinden farklı zamanlarda tedavi oldu.

        4

        Bireysel çalışmalara dün başlayan tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

        5

        2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbiden bu yana ağrılarını gerekçe göstererek idmana çıkmayan Rafa Silva, takımdan ayrılma isteği konusunda geri adım atmazken siyah-beyazlı kulüp hukuki yaptırımlar için sağlık heyetinin son raporunu bekliyor.

