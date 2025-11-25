Habertürk
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi | SON DAKİKA HABERİ

        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi

        İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla açılan ve mahkemeye gönderilen iddianame, İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 142 eylemden sorumlu tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 2 bin 352 yıla kadar hapis istenmişti

        Giriş: 25.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:57
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 tarihinde aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu yüzlerce kişi hakkında “yolsuzluk” iddiasıyla operasyon talimatı vermişti.

        8 AYDA 9 OPERASYON DÜZENLENDİ

        Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 19 Mart’taki ilk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte, 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı.

        11 KASIM’DA İDDİANAME HAZIRLANDI

        Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 233’üncü gününde 11 Kasım’da, savcılık soruşturmasını tamamlayarak 105’i tutuklu, 7’si yakalamalı toplam 402 kişi hakkında, 3 bin 999 sayfalık iddianamede hazırladı.

        142 EYLEM 16 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

        Ekrem İmamoğlu sadece doğrudan işlediği suçlardan değil aynı zamanda örgüt üyeleri tarafından işlenen suçlardan sorumlu tutuldu. Bunlara göre 142 eylemden sorumlu İmamoğlu’nun, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, 59 kez “Rüşvet”, 11 kez “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, 46 kez “Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık”, 4 kez “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” 2 kez “Kişisel verilerin kaydedilmesi”, 2 kez “Kişisel verileri ele geçirme ve yayma”, “Haberleşmenin engellenmesi”, “Kamu malına arar verme”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, 9 kez “İrtikap”, 70 kez “İhaleye fesat karıştırma”, “Çevrenin kasten kirletilmesi”, “Orman kanunlarına muhalefet”, “Maden kanunlarına muhalefet” ve “Vergi usul kanuna muhalefet” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

        MAHKEME KABUL ETTİ

        İddianamenin gönderildiği mahkeme 2 haftalık inceleme süresini tamamladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

