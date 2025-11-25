Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Toplantımıza teşrif eden hanım kardeşlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddet nedeniyle zorluklarla karşılaşmış tüm kadınlarla güçlü dayanışmamızı göstermek için bir aradayız.
"TEK BİR KAYIP BİLE ÇOKTUR"
Kendim de 2 kız evladı babası olarak, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim. Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur.
Tek bir kayıp bile çoktur. Tek bir kadın şiddete uğruyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun ifadesidir. Kadına karşı şiddetle mücadelede elde ettiğimiz başarıya rağmen şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsünü hissediyoruz.
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI
Gazze'de şehitlerin 3'te 2'si kadın. İsrail'in üzerinde maalesef işlediği cinayetlerin ağırlığı oranında bir baskı kurulmadı. Gazzeli kadınlara yönelik barbarlık hak ettiği tepkiyi görmedi. Tepkilerin ölçüsünü faillere göre ayarlayanlar zulme ve adaletsizliğe ortak olmuştur. Kadınların can, mal ve onuruna yönelik her saldırıya amasız, fakatsız karşı durmalıyız.
"AİLE KURUMUNA SAHİP ÇIKILMALI"
Ailenin kilit taşı kadındır. Kadına yönelik şiddet, ailenin huzuruna vurulmuş bir darbedir. Aile kurumuma sahip çıkılmalı. Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize daha fazla destek olmamız gerekiyor. Çocukların yetiştirilmesinde annenin yanı sıra babalara da çok önem düşüyor. Dijital tehlikeler artarken çocuklara kol-kanat germek sadece annelerin değil babaların da birincil görevidir.
Şiddete karşı 5.eylem planı devrede. Kadına yönelik şiddette 5. eylem planı hayırlı olsun. Bir kez daha kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir diyorum. "