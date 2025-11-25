Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Toplantımıza teşrif eden hanım kardeşlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddet nedeniyle zorluklarla karşılaşmış tüm kadınlarla güçlü dayanışmamızı göstermek için bir aradayız.

"TEK BİR KAYIP BİLE ÇOKTUR"

Kendim de 2 kız evladı babası olarak, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim. Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur.

Tek bir kayıp bile çoktur. Tek bir kadın şiddete uğruyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun ifadesidir. Kadına karşı şiddetle mücadelede elde ettiğimiz başarıya rağmen şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsünü hissediyoruz.