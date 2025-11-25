Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAĞIŞLI SİSTEM ETKİSİNİ KAYBETTİ

AA'daki habere göre Çelik, bu hafta yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini belirterek, hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağışın görüleceğini söyledi.

HAFTA SONUNA YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak" diye konuştu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.

İÇ ANADOLU VE DOĞUDA KAR BEKLENİYOR

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz." dedi.

BAŞKENT'TE SICAKLIK 16-17 DERECE

Çelik, Ankara'da yarın, perşembe ve cuma günü yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise 16 ila 17 derecelerde seyredeceğini bildirdi.