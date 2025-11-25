Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor | SON DAKİKA HABERİ

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta, yurdun büyük bölümünde bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hafta sonu ise yurdun büyük kesiminde yağış görülecek. Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde ise yağmur karla gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:09
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        YAĞIŞLI SİSTEM ETKİSİNİ KAYBETTİ

        AA'daki habere göre Çelik, bu hafta yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini belirterek, hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağışın görüleceğini söyledi.

        HAFTA SONUNA YAĞIŞ UYARISI

        Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak" diye konuştu.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

        Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.

        İÇ ANADOLU VE DOĞUDA KAR BEKLENİYOR

        Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz." dedi.

        BAŞKENT'TE SICAKLIK 16-17 DERECE

        Çelik, Ankara'da yarın, perşembe ve cuma günü yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise 16 ila 17 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

        İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ VAR

        İstanbul'da yarın ve perşembe günü yağış görülmeyeceğini ifade eden Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.

        İZMİR'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanakların etkili olacağını dile getiren Çelik, hafta sonu gelecek yeni yağışlı sistemin İzmir'e kuvvetli gök gürültülü yağış getireceğini belirtti.

        Cengiz Çelik, İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını kaydetti.

        #hava durumu
