        Alphabet'in Gemini 3 hamlesi yapay zeka rallisini yeniden ateşledi - Teknoloji Haberleri

        Alphabet’in (Google) Gemini 3 hamlesi yapay zeka rallisini yeniden ateşledi

        Alphabet'in yeni nesil yapay zekâ modeli Gemini 3'ün duyurulmasıyla şirket hisseleri yüzde 6,3 yükselirken Nasdaq Composite son altı ayın en güçlü günlük performansını sergiledi. Broadcom yüzde 11,1'lik sıçramayla S&P 500'ün lideri oldu, Micron ve AMD gibi diğer AI çip üreticileri de rüzgarı arkasına alarak yükselişte kendisine pay çıkarttı. Bununla birlikte Gemini 3, TrackingAI benchmark'ında 142 IQ puanıyla zirveye otururken, xAI'nin Grok-4'ü 126 IQ ile ikincilikte kaldı. Elon Musk ise X'te "Grok-4 4 aydan fazla önce çıktı, hâlâ lider ve Gemini 3 Pro'ya çok yakın" yorumu yaptı. Analistler, Alphabet'in yapay zekâ savaşını domine etmesi halinde Nvidia dışındaki çip şirketlerinin zorlanabileceği uyarısında bulundu. Aynı gün BlackRock Bitcoin ETF'inden 2,2 milyar dolar çıkış yaşanması ve Trump-Xi görüşmesi de piyasaların gündemindeydi.

        Giriş: 25.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:55
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        2022’den bu yana finansal piyasaların en büyük hikâyesi olan yapay zekâ, 2025’in son çeyreğine girilirken “Acaba ralli bitti mi?” sorusuyla karşı karşıyaydı. Alphabet, pazartesi günü tanıttığı Gemini 3 modeli ve özel TPU çiplerindeki yeni nesil ilerlemelerle bu tartışmaya nokta koydu. Şirket hisseleri %6,3 yükselerek teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksini %2,69 yukarı taşıdı ve endekse altı ayın en iyi günlük kapanışını yaşattı. Bu coşku, Gemini 3’ün benchmark testlerindeki yüksek IQ performansı sayesinde daha da pekişti.

        BROADCOM GÜNÜN YILDIZI OLDU

        Google’ın özel AI çipleri (TPU) konusunda en büyük iş ortaklarından biri olan Broadcom, Gemini 3’ün yaratacağı talepten en çok faydalanacak şirket olarak öne çıktı. Hisse %11,1 yükselişle S&P 500’ün açık ara lideri konumuna yerleşti. Aynı ivme Micron Technology ve AMD hisselerini de sırasıyla %8 civarında yukarı çekti.

        GEMINI 3 IQ ZİRVESİNDE: RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

        Gemini 3, yapay zekâ modellerinin zekâ seviyesini ölçen TrackingAI benchmark’ında Mensa Norway testiyle 142 IQ puanı alarak liderliğe yükseldi – bu, ortalama insan zekâsının (90-110) çok ötesinde, dahi seviyesini (130+) aşan bir skor. Model, offline (veri sızıntısına kapalı) testlerde de 130 puanla Grok-4 ve Claude-4’ü geride bıraktı. ARC-AGI-2 gibi soyut mantık benchmark’larında %45,1 (Deep Think moduyla) başarı oranı yakalayan Gemini 3, rakiplerine kıyasla dev bir sıçrama gösterdi. Bu üstünlük, Alphabet’in AI ekosistemindeki hakimiyetini pekiştirerek yatırımcıları heyecanlandırdı.

        ELON MUSK’TAN GROK-4 SAVUNMASI

        xAI kurucusu Elon Musk, X hesabından Gemini 3’ün başarısına yanıt verdi: “Grok-4 126 IQ ile #2 sırada... TrackingAI benchmark’ında yeni çıkan Gemini 3 Pro’ya çok yakın performans gösteriyor. Grok-4 4 aydan fazla önce piyasaya sürüldü, hâlâ lider ve neredeyse her üst düzey modeli geride bırakıyor.”

        Musk’ın paylaşımı, Grok-4’ün dayanıklılığını vurgulasa da, Gemini 3’ün taze lansmanıyla gelen IQ üstünlüğü rekabeti kızıştırdı. Diğer modellerde durum şöyle: OpenAI’nin GPT-5 Pro’su 143 IQ (ama offline 118), Anthropic’in Claude-4 Sonnet’i 127 IQ ile takip ediyor.

        “ALPHABET KAZANIRSA BAZILARI KAYBEDEBİLİR”

        Melius Research analisti Ben Reitzes müşterilerine gönderdiği notta şu uyarıyı yaptı: “Birçok yatırımcı, Gemini’nin büyük sıçraması ve TPU avantajıyla Alphabet’in yapay zekâ yarışını kazanmasından korkuyor. GOOGL’nin domine etmesi, takip ettiğimiz bazı hisseleri olumsuz etkileyecek.” Reitzes’in işaret ettiği risk, özellikle Nvidia dışındaki çip üreticileri için geçerli. SimCorp’tan Melissa Brown ise tek bir hissenin piyasayı yukarı taşımasının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

        PİYASALARDA KARIŞIK TABLO

        Yapay zekâ coşkusu borsaları uçururken kripto cephesinde soğuk rüzgârlar esti: BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i kasım ayında 2,2 milyar dolarlık net çıkış gördü. Öte yandan Sandisk, 28 Kasım itibarıyla Interpublic Group’un yerini alarak S&P 500 endeksine dahil olacak. Trump’ın Çin lideri Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinde ticaret ateşkesinin korunması konusunun ele alındığı belirtildi; piyasalar bunu pozitif karşıladı.Alphabet’in Gemini 3 hamlesi, yapay zekâ hikâyesinde “alfa”nın (üstün getiri) hâlâ teknoloji devlerinin elinde olduğunu gösterdi. Ancak aynı şirketin “omega” (son söz) olması, ekosistemin diğer oyuncuları için ciddi risk taşıyor. 2025’in kalan kısmı, Gemini 3’ün gerçek dünya performansı ile OpenAI, Anthropic ve xAI gibi rakiplerin karşı hamlelerine bağlı olacak – IQ benchmark’ları ise bu yarışı daha da somutlaştırdı.

