2022’den bu yana finansal piyasaların en büyük hikâyesi olan yapay zekâ, 2025’in son çeyreğine girilirken “Acaba ralli bitti mi?” sorusuyla karşı karşıyaydı. Alphabet, pazartesi günü tanıttığı Gemini 3 modeli ve özel TPU çiplerindeki yeni nesil ilerlemelerle bu tartışmaya nokta koydu. Şirket hisseleri %6,3 yükselerek teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksini %2,69 yukarı taşıdı ve endekse altı ayın en iyi günlük kapanışını yaşattı. Bu coşku, Gemini 3’ün benchmark testlerindeki yüksek IQ performansı sayesinde daha da pekişti.

BROADCOM GÜNÜN YILDIZI OLDU

Google’ın özel AI çipleri (TPU) konusunda en büyük iş ortaklarından biri olan Broadcom, Gemini 3’ün yaratacağı talepten en çok faydalanacak şirket olarak öne çıktı. Hisse %11,1 yükselişle S&P 500’ün açık ara lideri konumuna yerleşti. Aynı ivme Micron Technology ve AMD hisselerini de sırasıyla %8 civarında yukarı çekti.

GEMINI 3 IQ ZİRVESİNDE: RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Gemini 3, yapay zekâ modellerinin zekâ seviyesini ölçen TrackingAI benchmark’ında Mensa Norway testiyle 142 IQ puanı alarak liderliğe yükseldi – bu, ortalama insan zekâsının (90-110) çok ötesinde, dahi seviyesini (130+) aşan bir skor. Model, offline (veri sızıntısına kapalı) testlerde de 130 puanla Grok-4 ve Claude-4’ü geride bıraktı. ARC-AGI-2 gibi soyut mantık benchmark’larında %45,1 (Deep Think moduyla) başarı oranı yakalayan Gemini 3, rakiplerine kıyasla dev bir sıçrama gösterdi. Bu üstünlük, Alphabet’in AI ekosistemindeki hakimiyetini pekiştirerek yatırımcıları heyecanlandırdı.

ELON MUSK’TAN GROK-4 SAVUNMASI Not bad for now https://t.co/jXFY4J26WD — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2025 REKLAM xAI kurucusu Elon Musk, X hesabından Gemini 3’ün başarısına yanıt verdi: “Grok-4 126 IQ ile #2 sırada... TrackingAI benchmark’ında yeni çıkan Gemini 3 Pro’ya çok yakın performans gösteriyor. Grok-4 4 aydan fazla önce piyasaya sürüldü, hâlâ lider ve neredeyse her üst düzey modeli geride bırakıyor.” Musk’ın paylaşımı, Grok-4’ün dayanıklılığını vurgulasa da, Gemini 3’ün taze lansmanıyla gelen IQ üstünlüğü rekabeti kızıştırdı. Diğer modellerde durum şöyle: OpenAI’nin GPT-5 Pro’su 143 IQ (ama offline 118), Anthropic’in Claude-4 Sonnet’i 127 IQ ile takip ediyor. “ALPHABET KAZANIRSA BAZILARI KAYBEDEBİLİR” Melius Research analisti Ben Reitzes müşterilerine gönderdiği notta şu uyarıyı yaptı: “Birçok yatırımcı, Gemini’nin büyük sıçraması ve TPU avantajıyla Alphabet’in yapay zekâ yarışını kazanmasından korkuyor. GOOGL’nin domine etmesi, takip ettiğimiz bazı hisseleri olumsuz etkileyecek.” Reitzes’in işaret ettiği risk, özellikle Nvidia dışındaki çip üreticileri için geçerli. SimCorp’tan Melissa Brown ise tek bir hissenin piyasayı yukarı taşımasının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.