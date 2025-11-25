Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!

        Bursa'da, 33 yaşındaki Mustafa Tokgöz'ü, 5 kurşunla öldüren 32 yaşındaki Mustafa Y. yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:39
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Bursa'da olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

        İddiaya göre; Mustafa Y. ve Muhammet G., otomobille Mustafa Tokgöz'ün (33) işlettiği tostçunun önüne geldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre araçtan inen Mustafa Y. ve Muhammet G. ile Tokgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

        Mustafa Y., yanındaki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        3 GÜN SONRA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Mustafa Y.'nin otomobili Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Y.'yi olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

        "İLERİ GERİ KONUŞUYORDU"

        Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
