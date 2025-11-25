Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler derbi öncesi Avrupa'da galibiyet hedeflerken, cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 12:59 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:59
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne odaklandı. Temsilcimiz, 5. hafta maçında Ferencvaros’u konuk edecek. Sarı lacivertliler, 7 puanla 15'inci sırada bulunuyor.

        2

        Bu önemli maç öncesindeki eksikler, teknik heyeti düşündürüyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred, kart cezaları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

        3

        Sakatlıkları devam eden Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü de kadroda olamayacak.

        4

        Teknik direktör Domenico Tedesco, eksik futbolcuların yerini doldurmak için çözüm arıyor. Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak başarılı gidişatını devam ettirmek istiyor.

        5

        Bu arada Fenerbahçe’nin UEFA kadrosuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Levent Mercan, Cenk Tosun’un yerine listeye dahil edildi.

        6

        Cenk Tosun, fıtık ameliyatı olacağı için yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sene değişen kuralla birlikte takımlar 2 ay veya daha fazla sürecek sakatlık sebebiyle 1 kez UEFA listesinde değişiklik yapabiliyor.

