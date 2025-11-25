Habertürk
        Anasayfa Video 25 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 25 Kasım 2025 - 16:55 Güncelleme: 25 Kasım 2025 - 17:12

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

        * MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye tarihi bir eşiktedir. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış ve huzur bulsun. Terör bitsin de isterse sonumuz darağacı olsun

        * Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonladırmak için sunduğu "barış planı" için bu ay ABD'ye gidecek

        * Yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 0,6 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan düşerek yüzde 52,24'e geriledi

        * UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek

        * Portekizli oyuncu Diogo Morgado, 'Portekiz Aşkı' filminde başrolünü paylaşacağı Cansu Dere ile fotoğrafını; "Cansu Dere hayranlarına sevgilerimle, o gerçekten harika biri" notuyla yayımladı

        * Motorininin litre fiyatına ortalama 2 lira 40 kuruş indirim geldi, fiyatlar tabelaya yansıdı

        BAKMADAN GEÇME

        Şanlıurfa Adliyesinde patlama; yaralılar var
        Yurt genelinde bu hafta parçalı bulutlu hava hakim olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti: Katil zanlısının eve geliş anı kamerada
