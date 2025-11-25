AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kadına şiddetle mücadele çok boyutlu olmalı. Siyasetin üzerine düşen vazife gündemimizde. Bunu da bir kereliğine yapmanız yetmiyor. Sürekli olarak güncellemeniz gerekiyor. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de çok acı verici olaylarla karşılaşıyoruz. Kadının uğradığı şiddet sadece bireyin uğradığı şiddet olmuyor, bütün toplumun uğradığı şiddet oluyor. Topyekün hassasiyet gerekiyor. Bu konuda tüm STK'lara kapımız açık. "