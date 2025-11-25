Habertürk
        Baba-oğul ölü halde bulundu | Son dakika haberleri

        Baba-oğul ölü halde bulundu

        Erzincan'da baba ile oğlu silahla vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 20:45 Güncelleme: 25.11.2025 - 20:45
        Erzincan'da Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, baba Reşit K. (67) ile oğlu Yasin K’yi (34) evde silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu.

        Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

        Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının evde incelemeleri sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

