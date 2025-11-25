Galatasaray-Union SG maçı CANLI YAYIN

STAT: RAMS Park

HAKEM: Jose Sanchez

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim,Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi

UNION SG: Scherpen, Khalaili, MacAllister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van De Perre, Ait El Hadj, Florucz, Niang, David

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı.