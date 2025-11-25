Galatasaray-Union SG maçı CANLI YAYIN
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Sakatlık ve cezalılar nedeniyle birçok oyuncusundan yararlanamayan Cimbom, bu maçı kazanarak Devler Ligi'nde tarihinde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde ederek kendi rekorunu kırmak istiyor...
STAT: RAMS Park
HAKEM: Jose Sanchez
SAAT: 20.45
YAYIN: TRT 1
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim,Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi
UNION SG: Scherpen, Khalaili, MacAllister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van De Perre, Ait El Hadj, Florucz, Niang, David
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.
Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı.
Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.