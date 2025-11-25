"Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"

Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik diplomatik temaslar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklamada bulundu.

Trump, "Savaşta geçtiğimiz ay 25 bin asker hayatını kaybetti. Bence, anlaşmaya çok yaklaştık. Bunu anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizinin daha kolay hallolabileceğini düşündüğünü ancak Başkan olup süreçle ilgilenmeye başladıktan sonra bu savaşın düşündüğünden daha karmaşık olduğunu anlatan Trump, "Ancak bir yıldan kısa bir sürede ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya-Ukrayna barış sürecinde çok olumlu bir gidişat olduğunu kaydederek, kalan detayların ABD, Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla görüşme gerektirdiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 26 maddelik Ukrayna'da barış planıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Leavitt, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas ancak aşılabilir ayrıntı var. Bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullandı.