        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum" | Dış Haberler

        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"

        ABD Başkanı Donald Trump, "(Ukrayna konusunda) Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Göreceğiz." diye konuştu. Trump, geçtiğimiz ay savaşta hayatını kaybeden asker sayısına vurgu yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.11.2025 - 20:26 Güncelleme: 25.11.2025 - 21:14
        Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik diplomatik temaslar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklamada bulundu.

        Trump, "Savaşta geçtiğimiz ay 25 bin asker hayatını kaybetti. Bence, anlaşmaya çok yaklaştık. Bunu anlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Rusya-Ukrayna krizinin daha kolay hallolabileceğini düşündüğünü ancak Başkan olup süreçle ilgilenmeye başladıktan sonra bu savaşın düşündüğünden daha karmaşık olduğunu anlatan Trump, "Ancak bir yıldan kısa bir sürede ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

        BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya-Ukrayna barış sürecinde çok olumlu bir gidişat olduğunu kaydederek, kalan detayların ABD, Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla görüşme gerektirdiğini belirtti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 26 maddelik Ukrayna'da barış planıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

        Leavitt, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas ancak aşılabilir ayrıntı var. Bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre'deki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD Başkanı Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." demişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

