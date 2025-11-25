Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray: 0 - Union Saint-Gilloise: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galatasaray: 0 - Union Saint-Gilloise: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Devler Ligi'nde 9 puanda kalırken Union Saint-Gilloise ise puanını 6'ya yükseltti. Ayrıca Galatasaray forması giyen genç futbolcu Arda Ünyay ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı

        Giriş: 25.11.2025 - 19:34 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:52
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Union Saint-Gilloise 1-0 kazandı.

        Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Promise David kaydetti.

        Galatasaray'da oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu Arda Ünyay, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Devler Ligi'nde 9 puanda kalırken Union Saint-Gilloise ise puanını 6'ya yükseltti.

        Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

        GALATASARAY'DAN KIRMIZI KART TEPKİSİ

        Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David, Galatasaray karşısında 36. dakikada sarı kart gördü.

        David, 54. dakikada ise Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın ayağına bastı. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, bu pozisyonu kartsız geçti. Galatasaray'da oyuncular ve teknik heyet, bu karara büyük tepki gösterdi.

        BELÇİKA LANETİ SÜRDÜ

        Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika ekiplerine karşı hiç galibiyet alamadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı çıktığı 9 maçta 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI

        Sarı-kırmızılı takım, önemli futbolcularından Union Saint-Gilloise karşısında yararlanamadı.

        Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemedi.

        Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Belçika temsilcisine karşı kadroya giremedi.

        YUSUF DEMİR KADROYA ALINMADI

        Okan Buruk, genç orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i kadroya almadı.

        Gençlerbirliği müsabakasının 17. dakikasında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Yusuf, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakmıştı.

        Etkisiz bir performans sergileyen ve taraftarın tepkisini çeken 22 yaşındaki Yusuf, Union Saint-Gilloise karşısında kadroya giremedi.

        YEDEKLERDE 6 GENÇ OYUNCU

        Teknik direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise mücadelesinin kadrosuna 6 genç futbolcuyu aldı.

        Sakat ve cezalı toplam 8 futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta kadroda yer aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

        33. dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

        40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

        41. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        57. dakikada Union Saint-Gilloise öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Florucz'un pasında Zorgane, çizgiden topu bekletmeden altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan David'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

        74. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır yakın direkten meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza yayında önünde bulan Schoofs'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        76. dakikada Sanchez'in sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında bulunan Sara'nın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        77. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Rodriguez topa çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        90+4. dakikada Zorgane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodriguez'in şutunda, meşin yuvarlak çizgiye paralel bir şekilde taca çıktı.

        Belçika ekibi, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

