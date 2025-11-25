Habertürk
        Okan Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki: Hakemin tavırlarından bunu gördük!

        Okan Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki: Hakemin tavırlarından bunu gördük!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2025 - 23:55 Güncelleme: 25.11.2025 - 23:55
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

        İşte Buruk'un açıklamaları;

        "HAKEMİN TAVIRLARINDAN BUNU GÖRDÜK"

        "Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Çok mücadele ettik. Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmakta zorlandık. Pozisyonlarımız vardı, rakibimizde iyi savunma yaptı. Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. Büyük bir hata. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var. Hakemin tavırlarından da bunu gördük açıkçası. Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum."

        EREN ELMALI SÖZLERİ

        "Eren Elmalı'nın cezası... Çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü. Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için... Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata... Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu. Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."

        "JAKOBS'UN AĞRILARI VARDI"

        "Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor."

