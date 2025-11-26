ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasındaki görüşmede İsrail gerginliği iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde İsrail konusu gündeme gelince tartışmanın hararetlendiği ve gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun iki ABD'li yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'da 18 Kasım'daki toplantıda Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına katılması ve İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi konusu Trump ve Bin Selman tarafından tartışılırken hararetlendiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump ile Veliaht Prens bin Selman arasındaki görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine dair adımlar beklendiği belirtilmesine karşın kapalı kapılar ardındaki görüşmenin bazı bölümlerinin gergin geçtiği ileri sürüldü.

Trump'ın Veliaht Prens'e Abraham Anlaşmalarına katılmaları için baskı yapması üzerine görüşmenin gerginleştiği, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı Suudi Arabistan kamuoyundaki tepkiden dolayı Bin Selman'ın bunu yapamayacağını söylediği aktarıldı.