4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat! Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 katlı binanın çatı katını tamir eden 59 yaşındaki Sefer Biber, bir anda dengesini kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri inşaat ustasının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.11.2025 - 07:26 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:26 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL