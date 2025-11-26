4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 katlı binanın çatı katını tamir eden 59 yaşındaki Sefer Biber, bir anda dengesini kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri inşaat ustasının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Trabzon'da yürek yakan olay, dün öğle saatlerinde, Sürmene ilçesindeki Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi.
4. KATTA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ
İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında çalışan Sefer Biber (59), dengesini kaybedip düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Biber’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Biber’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.