Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Caninin cezası belli oldu!

Malatya'da olay, Arguvan ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi Maman mevkiinde geçen yıl meydana geldi. İsmet Budak (62), gece yarısı pompalı tüfek ile eşi Songül Budak’ı (64), kızı Cansu Aslan’ı (32) ve torunu Buğlem Aslan’ı (5) vurarak öldürmüştü.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞTİ

Ferdi Durdu'nun haberine göre katliamın ardından intihara teşebbüs eden İsmail Budak, kaldırıldığı hastanede iyileşmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor üzerine dosyadaki eksikliklerinin tamamlanmasının ardından karar duruşması görüldü.

MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI

Mahkemede, cinayet anını hatırlamadığını savunan sanık İsmet Budak, "Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Kızım sıkıntılıydı, sürekli eşiyle arasında sorun yaşıyordu. Ben ona ‘Gel, burada kal’ dedim. Bize geldiğinde annesiyle sürekli sıkıntı yaşıyor, kavga ediyorlardı. Daha önce eşinin kendisine bıçak çektiğini söylemişti. Kızıma gitmemesini söyledim, boşanması için avukat tuttum. Kızım gitmedi, ifade vermedi. Bir gün geldiğimde kızımı kandırarak götürdüğünü öğrendim. Kızım annesiyle geçinemiyordu. Kızımın psikolojik rahatsızlıkları vardı, ilaç kullanıyordu. Tam hatırlamıyorum ama olayın olduğu gün yine eşimle kızım kavga ettiler. Olay anını fazla hatırlamıyorum, orada bunalıma girmişim. Durumum kötü, çok pişmanım” dedi.