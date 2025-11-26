Habertürk
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Caninin cezası belli oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Caninin cezası belli oldu!

        Malatya'da, eşi 64 yaşındaki Songül Budak'ı, kızı 32 yaşındaki Cansu Aslan'ı ve 5 yaşındaki torunu Buğlem'i, pompalı tüfekle öldüren 62 yaşındaki İsmail Budak'ın, cezai ehliyeti tam çıktı. Budak için karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 26.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:41
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Malatya'da olay, Arguvan ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi Maman mevkiinde geçen yıl meydana geldi. İsmet Budak (62), gece yarısı pompalı tüfek ile eşi Songül Budak’ı (64), kızı Cansu Aslan’ı (32) ve torunu Buğlem Aslan’ı (5) vurarak öldürmüştü.

        İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞTİ

        Ferdi Durdu'nun haberine göre katliamın ardından intihara teşebbüs eden İsmail Budak, kaldırıldığı hastanede iyileşmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor üzerine dosyadaki eksikliklerinin tamamlanmasının ardından karar duruşması görüldü.

        MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI

        Mahkemede, cinayet anını hatırlamadığını savunan sanık İsmet Budak, "Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Kızım sıkıntılıydı, sürekli eşiyle arasında sorun yaşıyordu. Ben ona ‘Gel, burada kal’ dedim. Bize geldiğinde annesiyle sürekli sıkıntı yaşıyor, kavga ediyorlardı. Daha önce eşinin kendisine bıçak çektiğini söylemişti. Kızıma gitmemesini söyledim, boşanması için avukat tuttum. Kızım gitmedi, ifade vermedi. Bir gün geldiğimde kızımı kandırarak götürdüğünü öğrendim. Kızım annesiyle geçinemiyordu. Kızımın psikolojik rahatsızlıkları vardı, ilaç kullanıyordu. Tam hatırlamıyorum ama olayın olduğu gün yine eşimle kızım kavga ettiler. Olay anını fazla hatırlamıyorum, orada bunalıma girmişim. Durumum kötü, çok pişmanım” dedi.

        CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

        İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, olay açısından cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılan İsmet Budak için cezai ehliyetinin yerinde olduğu rapor edildi.

        ÜÇ KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS ALDI

        Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, İsmet Budak’ı “kasten yakın akrabaları öldürme” suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
