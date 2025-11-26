Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kış aylarının şifa deposu kırmızı pancar: Sağlığa etkileri şaşırtıyor

        Kış aylarının şifa deposu kırmızı pancar: Sağlığa etkileri şaşırtıyor

        Beyin fonksiyonlarını destekleyen, kalp sağlığını koruyan ve spor performansını artıran kırmızı pancar, zengin vitamin-mineral içeriğiyle uzmanların "sofralardan eksik etmeyin" dediği sebzeler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alzheimer’dan hipertansiyona, sindirim problemlerinden inflamasyona kadar pek çok alanda destek sağlayan kırmızı pancar, içeriğindeki doğal bileşikler sayesinde sağlık dünyasında giderek daha fazla dikkat çekiyor.

        Soğanla ilgili daha önce duyulmayan bilgiler
        Soğanla ilgili daha önce duyulmayan bilgiler
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?

        KIRMIZI PANCARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

        Pancar, hem yaprakları hem de kökü tüketilebilen, pazı ve ıspanak ailesinin bir üyesidir. Yaprakları hafif acı bir tada sahipken, kökü daha tatlıdır. Tüm yıl bulunabilen pancarın özellikle kırmızı türü, içeriğindeki güçlü antioksidan betalain sayesinde canlı rengini alır ve kansere karşı koruyucu etkiler sergiler. Hem yapraklarında hem de kökünde yer alan antioksidanlar, hücre hasarına karşı savaşarak kalp sağlığını destekler.

        REKLAM

        BESİN DEĞERİ

        Kırmızı pancar düşük kalorili, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besindir. Folat, manganez ve bakır açısından önemli bir kaynaktır. 100 gram haşlanmış pancarın besin değerleri şöyledir:

        Kalori: 44

        Protein: 1.7 g

        Yağ: 0.2 g

        Karbonhidrat: 10 g

        Lif: 2 g

        Folat: GD’nin %20’si

        Manganez: GD’nin %14’ü

        Bakır: GD’nin %8’i

        Potasyum: GD’nin %7’si

        Magnezyum: GD’nin %6’sı

        C Vitamini: GD’nin %4’ü

        B6 Vitamini: GD’nin %4’ü

        Demir: GD’nin %4’ü

        KIRMIZI PANCARIN SAĞLIĞA FAYDALARI

        BEYİN VE BİLİŞSEL FONKSİYONLAR

        Yaşla birlikte beyne giden kan akışı azalır ve bu durum unutkanlık, bilişsel gerileme ve Alzheimer riskini artırabilir. Pancar, içerdiği nitratların nitrik okside dönüşmesi sayesinde damarları rahatlatır, beyin kanlanmasını destekler ve zihinsel fonksiyonların korunmasına yardımcı olur.

        KAN BASINCI VE KALP SAĞLIĞI

        Nitrik oksit damar genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürür. Araştırmalar, günde 250 ml’yi aşmamak şartıyla tüketilen pancar suyunun hipertansiyon üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterir. Ancak 136 gram pancarda 106 mg sodyum bulunduğundan, fazla tüketim hipertansiyon hastaları için risk oluşturabilir. Diyabeti olan bireyler ise 136 gram pancarda 9 gram şeker bulunduğu için pancarı ölçülü tüketmeli; haftada 2-3 kez, 1 adet orta boy pancar yeterlidir.

        REKLAM

        SİNDİRİM SİSTEMİ

        Orta boy bir pancar yaklaşık 4 gram lif içerir. Bu lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlığı önler. Lif tüketiminin kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu da bilinmektedir. Ayrıca pancar, bağırsak sağlığını destekleyen glutamin adlı aminoasiti içerir.

        ANTİOKSİDAN VE ANTİİNFLAMATUAR ÖZELLİKLER

        Betalain ve diğer antioksidan bileşikler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltır, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve karaciğeri destekler. Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir.

        SPOR PERFORMANSI

        Nitrat bakımından zengin kırmızı pancar, sağlıklı yetişkinlerde dayanıklılığı artırabilir ve spor performansını iyileştirebilir. İçerdiği karbonhidratlar da doğal bir enerji kaynağı olarak değerlendirilir.

        DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR

        Pancar tüketimi idrar ve dışkının pembeleşmesine neden olabilir; bu durum zararsızdır.

        REKLAM

        Yapraklarında bulunan oksalat, böbrek taşı sorunu olan kişilerde sıkıntı yaratabileceği için kontrollü tüketilmelidir.

        KIRMIZI PANCARIN TÜKETİM ŞEKİLLERİ

        İnce kabuğu soyulduktan sonra dilimlenip salatalara eklenerek çiğ tüketilebilir.

        Dilimlenmiş ya da bütün halde fırınlanabilir veya buharda pişirilebilir.

        Sirkeyle hazırlanmış pancar turşusu, düşük yağ ve yüksek lif içeriğiyle sağlıklı bir alternatiftir.

        Blenderdan geçirilerek içecek hâlinde tüketilebilir.

        Yaprakları salatalarda, garnitürlerde kullanılabilir; potasyum, bakır, magnezyum, A, K ve C vitaminleri açısından zengindir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!