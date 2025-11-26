Kış aylarının şifa deposu kırmızı pancar: Sağlığa etkileri şaşırtıyor

Alzheimer’dan hipertansiyona, sindirim problemlerinden inflamasyona kadar pek çok alanda destek sağlayan kırmızı pancar, içeriğindeki doğal bileşikler sayesinde sağlık dünyasında giderek daha fazla dikkat çekiyor.

KIRMIZI PANCARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Pancar, hem yaprakları hem de kökü tüketilebilen, pazı ve ıspanak ailesinin bir üyesidir. Yaprakları hafif acı bir tada sahipken, kökü daha tatlıdır. Tüm yıl bulunabilen pancarın özellikle kırmızı türü, içeriğindeki güçlü antioksidan betalain sayesinde canlı rengini alır ve kansere karşı koruyucu etkiler sergiler. Hem yapraklarında hem de kökünde yer alan antioksidanlar, hücre hasarına karşı savaşarak kalp sağlığını destekler.

BESİN DEĞERİ

Kırmızı pancar düşük kalorili, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besindir. Folat, manganez ve bakır açısından önemli bir kaynaktır. 100 gram haşlanmış pancarın besin değerleri şöyledir:

Kalori: 44

Protein: 1.7 g

Yağ: 0.2 g

Karbonhidrat: 10 g

Lif: 2 g

Folat: GD’nin %20’si

Manganez: GD’nin %14’ü

Bakır: GD’nin %8’i

Potasyum: GD’nin %7’si

Magnezyum: GD'nin %6'sı C Vitamini: GD'nin %4'ü B6 Vitamini: GD'nin %4'ü Demir: GD'nin %4'ü KIRMIZI PANCARIN SAĞLIĞA FAYDALARI BEYİN VE BİLİŞSEL FONKSİYONLAR Yaşla birlikte beyne giden kan akışı azalır ve bu durum unutkanlık, bilişsel gerileme ve Alzheimer riskini artırabilir. Pancar, içerdiği nitratların nitrik okside dönüşmesi sayesinde damarları rahatlatır, beyin kanlanmasını destekler ve zihinsel fonksiyonların korunmasına yardımcı olur. KAN BASINCI VE KALP SAĞLIĞI Nitrik oksit damar genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürür. Araştırmalar, günde 250 ml'yi aşmamak şartıyla tüketilen pancar suyunun hipertansiyon üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterir. Ancak 136 gram pancarda 106 mg sodyum bulunduğundan, fazla tüketim hipertansiyon hastaları için risk oluşturabilir. Diyabeti olan bireyler ise 136 gram pancarda 9 gram şeker bulunduğu için pancarı ölçülü tüketmeli; haftada 2-3 kez, 1 adet orta boy pancar yeterlidir. SİNDİRİM SİSTEMİ Orta boy bir pancar yaklaşık 4 gram lif içerir. Bu lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlığı önler. Lif tüketiminin kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu da bilinmektedir. Ayrıca pancar, bağırsak sağlığını destekleyen glutamin adlı aminoasiti içerir.

ANTİOKSİDAN VE ANTİİNFLAMATUAR ÖZELLİKLER Betalain ve diğer antioksidan bileşikler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltır, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve karaciğeri destekler. Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir. SPOR PERFORMANSI Nitrat bakımından zengin kırmızı pancar, sağlıklı yetişkinlerde dayanıklılığı artırabilir ve spor performansını iyileştirebilir. İçerdiği karbonhidratlar da doğal bir enerji kaynağı olarak değerlendirilir. DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR Pancar tüketimi idrar ve dışkının pembeleşmesine neden olabilir; bu durum zararsızdır. Yapraklarında bulunan oksalat, böbrek taşı sorunu olan kişilerde sıkıntı yaratabileceği için kontrollü tüketilmelidir. KIRMIZI PANCARIN TÜKETİM ŞEKİLLERİ İnce kabuğu soyulduktan sonra dilimlenip salatalara eklenerek çiğ tüketilebilir. Dilimlenmiş ya da bütün halde fırınlanabilir veya buharda pişirilebilir. Sirkeyle hazırlanmış pancar turşusu, düşük yağ ve yüksek lif içeriğiyle sağlıklı bir alternatiftir. Blenderdan geçirilerek içecek hâlinde tüketilebilir. Yaprakları salatalarda, garnitürlerde kullanılabilir; potasyum, bakır, magnezyum, A, K ve C vitaminleri açısından zengindir.