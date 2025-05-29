Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sosyal medyayı ele geçiren cilt bakım trendi: Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?

        Sosyal medyayı ele geçiren cilt bakım trendi: Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?

        Sosyal medyada her gün yeni bir güzellik trendi doğuyor. Bu kez odak noktası mutfağın en keskin üyesi: Sarımsak. TikTok kullanıcıları, düzenli sarımsak tüketiminin sivilcelerle savaştığını iddia ediyor. Peki bu iddia ne kadar doğru?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 29.05.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sarımsak, tarih boyunca antibakteriyel özellikleriyle bilinen doğal bir şifa kaynağı olmuştur. Osmanlı’dan Antik Mısır’a kadar birçok uygarlıkta hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de enfeksiyonlarla savaşmak amacıyla tüketilmiştir. Günümüzde ise TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında sarımsağın yeni bir kullanım alanı popülerlik kazanıyor: Sivilce tedavisi.

        2

        TRENDE DÖNÜŞEN YENİ BİR GÜZELLİK RİTÜELİ: SARIMSAK YEMEK

        TikTok'ta "garlic for acne" etiketiyle milyonlarca görüntülenme alan videolarda genç kullanıcılar, düzenli olarak sarımsak yemenin ciltlerinde mucizevi etkiler yarattığını iddia ediyor.

        3

        Sarımsak yiyen bazı kullanıcılar, birkaç hafta içinde sivilcelerinin azaldığını, cilt dokusunun düzeldiğini ve yağlanmanın kontrol altına alındığını söylüyor. Ancak bu trendin bilimsel temellere dayanıp dayanmadığı henüz net değil.

        4

        SARIMSAĞIN BİLEŞENLERİ: CİLDE GERÇEKTEN YARDIMCI MI?

        Sarımsağın içinde bulunan başlıca etken madde allicin, güçlü antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde teorik olarak ciltteki bakterilerin azalmasına ve iltihaplı sivilcelerin yatışmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda sarımsakta bulunan sülfür bileşenleri, karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek toksinlerin vücuttan atılmasına katkı sağlayabilir.

        5

        UZMANLAR NE DİYOR? SARIMSAK GERÇEKTEN SİVİLCELERE İYİ GELİYOR MU?

        Dermatologlar, sarımsağın dolaylı yoldan cilt sağlığına faydalı olabileceğini ancak doğrudan sivilce tedavisinde mucize beklenmemesi gerektiğini belirtiyor. Sarımsağın kanı temizleyici özelliği nedeniyle ciltteki iltihapları hafifletme potansiyeli bulunsa da, özellikle hassas mideye sahip bireylerde fazla tüketilmesi başka sağlık sorunlarına yol açabilir.

        6

        SARIMSAĞI YEMEK Mİ, SÜRMEK Mİ?

        Bazı kullanıcılar sarımsağı çiğ çiğ tüketerek fayda gördüklerini söylerken, bazıları sarımsak ezmesini doğrudan sivilcelerine sürdüklerini belirtiyor. Ancak uzmanlar, sarımsağın doğrudan cilde uygulanmasının cilt bariyerine zarar verebileceğini ve yanık benzeri tahrişlere yol açabileceğini vurguluyor.

        7

        BESLENMEYLE CİLT SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

        Sarımsak gibi antioksidan zengini gıdalar, bağışıklık sistemini destekleyerek cilt sağlığı üzerinde dolaylı etkiler yaratabilir. Özellikle A, C ve E vitaminleri, çinko ve omega-3 içeren besinler sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Sarımsak da bu anlamda destekleyici bir rol oynayabilir; ancak tek başına yeterli bir çözüm değildir.

        Kaynak: Healthline, Verywell Health

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
        Akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor