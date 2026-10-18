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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü kutladı. Erdoğan mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı görsele yer verdi.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN KUTLAMA

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

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        Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının bağımsızlık yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.

        ÇELİK'TEN MESAJ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

        Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' şiarıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir."

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