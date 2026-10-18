Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve A Takım Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doktor Ahmet Kulduk, İspanyol futbolcunun dizinden operasyon geçireceğini ve önümüzdeki hafta ameliyat masasına yatacağını duyurdu.

Marco Asensio'nun çekilen MR'ında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini belirten Kulduk, "Ağrı sürecini bir nevi yönettik rehabilitasyonla ama hani biraz iş uzayınca tabii MR çektirdik. MR sonucunda da diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu, bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için tabii yine farklı görüşlere de başvurduk. Hem Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Marco Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını yapan Dr. Leyes'le istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık." dedi.

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"BEŞİKTAŞ MAÇINDA OLUŞAN DİZ SAKATLIĞI..."

Ahmet Kulduk, "Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi sakatlığı. Hem de bu sene üst adalede olan sakatlıklar, ikisi de cerrahi gerektiren sakatlıklar değildi." diye konuştu.

OĞUZ ÇETİN: BAŞKAN, 'BEN BİR DAHA ALEX OLAYI YAŞAMAK İSTEMİYORUM' DEDİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise "Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında sayın başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır. Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar. Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte." açıklamasını yaptı.

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"İSMAİL HOCAYLA ASENSIO ARASINDA BÜYÜK BİR SORUN VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Oğuz Çetin, "Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.