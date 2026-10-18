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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu belirterek "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. Kendimizi savunma hazırlığımız önceki savaşlardan daha yüksek" dedi. Arakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineledi ve ABD'ye 7 aşamalı 7 günlük planı ilettiklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'den gelen saldırı tehditlerine ilişkin, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz." dedi.

        Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Toplantısı marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu söyleyen Arakçi, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. Kendimizi savunma hazırlığımız önceki savaşlardan daha yüksek. Değerli tecrübeler elde ettik ve tamamen kendimizi savunabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

        Arakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineleyerek, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu ve aynı şekilde İİT toplantısında da ifade ettiğini kaydetti.

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        Sunulan 7 günlük planın oldukça açık olduğunu söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:

        "ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir. Eğer ABD'de gerçekten bir samimiyet olsaydı ki yok yol tamamen açık ve nettir. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının yolu da gayet nettir. Eğer ABD'de Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması noktasında bir irade olursa, birkaç gün içinde koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağına inanıyoruz."

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