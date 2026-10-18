Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anlarına ait görüntüleri paylaştı.

DHA'nın haberine göre Bakan Çiftçi, "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı. Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım" dedi.

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"BİZİ BİZ YAPAN BU GÖNÜL İNCELİĞİDİR"

Bakan Çiftçi, ayrıca, "Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir. Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.

O ANLARI ANLATTI

AA'da yer alan habere göre de Sakarya'da sağanak sonucu dere taşkınında aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personelinin sorumlu ekip amiri, o an yaşadıklarını paylaştı.

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Sakarya'da çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle sel suları Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına, köprünün yıkılmasına neden oldu. Dere kenarındaki bungalovda mahsur kalan ailenin yardımına, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri yetişti. Dere üzerinden halatlı düzenek kuran ekipler, mahsur kalan 1'i bebek, 1'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 8 kişiyi kurtardı.

Kurtarma esnasında uykusundan uyanan bebeği tekrar sallayarak uyutmaya çalışan AFAD personeli ile diğer görevliler, o anları AA muhabirine anlattı.

"ANNENİN BEBEĞE SARILMASI PAHA BİÇİLMEZ DUYGUYDU"

Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, AA muhabirine, kurtarma operasyonunda önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi.

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Daha sonra emniyet noktalarını değiştirdiklerini belirten Ergül, "5 yaşındaki Ayaz isimli çocuğumuz çok korkuyordu, onu sakinleştirmemiz gerekiyordu. Ona kendi çocuğumdan bahsettim, karşıya nasıl geçileceğini soruyordu. 'Süpermen olabiliriz' diyerek hatta yumruğumu hep ileri doğru göstererek Süpermen gibi onu sakinleştirerek karşıya geçirdik. Sonra bebeğimize sıra geldi. Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu." diye konuştu.

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Ergül, annenin bebeğe sarılmasının paha biçilmez bir duygu olduğunu​​​​​​​ dile getirerek, "Bize çok teşekkür edip dua ettiler. Operasyonu başarıyla tamamladık. Gerçekten zor durumdu. Bebeği bağlayabileceğimiz fazla sistem ve aparatın olmadığı bilinmekteydi. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda onu sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Sakarya AFAD Arama Kurtarma birim amiri Muhammet Şanlı da günlerdir yoğun çalıştıklarını, mahsur kalan birçok kişiyi kurtardıklarını anlatarak, "Bebeğin kurtarıldığı operasyon, ciddi koordinasyon ve planlama gerektiriyordu. Planladık ve ekiplerimizle vatandaşlarımıza ulaştık. Sağ salim evlerine ulaştılar." dedi.

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"OPERASYONUN EN KRİTİK NOKTASI BEBEĞİN TAHLİYESİYDİ"

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı ise kurtarma operasyonunun planladıkları gibi gittiğini ancak birkaç aksilik yaşadıklarını dile getirdi.

Kurdukları ana emniyet noktasının elektrik direği olduğunu, sel sularının yükselmesiyle direğin altı oyulmaya başlayınca​​​​​​​ ikinci bir ana emniyet noktası oluşturduklarını ve tahliyeyi ilk 2 kişiden sonra farklı yere almak zorunda kaldıklarını anlatan Yazıcı, "Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi. O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık. Onların hayatları söz konusuydu. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden pratik zekamız ve aldığımız eğitimler neticesinde geldiğimizi düşünüyorum. Zorlu ama sonu güzel yorgunlukla bitti." diye konuştu.

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Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Mert Çömlekçioğlu, mahsur kalanlara ulaşmak için merkezden çıktıklarında yolların kapalı olduğunu fark ettiklerini kaydetti. Yanaşabilecekleri en yakın noktanın mahsur kalanların bulundukları yerin karşısı olduğunu belirten Çömlekçioğlu, "Toplantı yaptıktan sonra bir kişinin yüzerek nehrin karşısına geçmesi gerektiğini fark ettik. Bu görev de bana verildi. Kendi emniyetimi aldıktan sonra karşıya yüzerek geçtim. Daha sonra oradaki hattı kurarak göreve başladık." sözlerini sarf etti.

Çömlekçioğlu, sel suyunun kuvvetli aktığını dile getirerek, "Taşların deredeki vurma sesleri de geliyordu. Emniyetli şekilde geçtik. Taşların vatandaşımıza ya da personelimize gelme durumu da olabilirdi. Çok şükür böyle bir kaza yaşanmadı. Ailemizi ve bebeğimizi güvenli şekilde karşı kıyıya geçirdik." ifadesini kullandı.