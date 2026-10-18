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        Haberler Dünya Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli

        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yaşanan gösterilere dair açıklamalarda bulundu. Ortalığı yakıp yıkanlarla göstericiler arasında ayrım yapılması gerektiğini ifade eden Macron, "Yıkanlar bunun maliyetini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 23:26 Güncelleme:
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        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin düzen ve sükunete ihtiyacı olduğunu belirterek, valilerin bazı gösterileri yasaklama kararı alabileceklerini açıkladı.

        Fransa'da dünkü sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından Macron, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslendi.

        Macron, "Değerli vatandaşlarım, bu akşam sizlere son derece ciddi bir zamanda sesleniyorum." dedi.

        Dünkü gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına atıf yapan Macron, "Dün, 17 Ekim Cumartesi günü aşırı solcu marjinal gruplar kendilerine katkı sağlayan çok sayıda suçluyla birlikte şehirlerimizde kontrolsüz bir şiddete yol açtı." ifadesini kullandı.

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        Macron, siyasi partileri ve işçi sendikalarını gösterilerde yaşanan şiddet olaylarını kesin bir dille kınamaya çağırarak, valilerin şehirleri korumak için bazı gösterileri yasaklamaya kadar gidebilecek kararlar alabileceklerine dikkati çekti.

        "Ülkenin düzene, sükunete ihtiyacı var, gerilimin tırmanmasına değil." diyen Macron, birçok dükkanın yağmalandığını, mağazalara, kamu binalarına ve belediye binalarına saldırılar düzenlendiğini aktardı.

        "Fransızlar Fransa'ya bunu nasıl yapabilir?"

        Macron, gösterilerle ilgili görüntülere bakınca ülkedeki herkesin kendi kendine "Akıllarında ne var? Fransızlar Fransa'ya bunu nasıl yapabilir?" diye sorduğunu belirtti.

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        "Şehirlerimizin sokaklarını bu şekilde tahrip edilmiş görmek dayanılır gibi değil." diyen Macron, herkesin gösterilerde yaşananlardan dolayı öfke ve utanç duyduğunu dile getirdi.

        "Nasıl bu raddeye gelebilirler?"

        Limoges Belediye Binası'nın ve Lyon kentindeki turizm ofisinin ateşe verilmesini, Marsilya kentinde belediye binasına girilmesini, Bordo kentinde valinin evine saldırı düzenlenmesini anlayamadığına işaret eden Macron, "Nasıl bu raddeye gelebilirler? Hiçbir şey bunu haklı çıkaramaz. Hiçbir şey bunu açıklayamaz. Hiçbir şey bunu affettiremez." değerlendirmesinde bulundu.

        Bazı esnafın mağazalarını suçlulardan kendilerinin koruduğunu kaydeden Macron, "Onlara bu zorlukların karşısında yalnız olmayacaklarını söylemek istiyorum." dedi.

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        Macron, hükümetin esnafa gerekli çözümleri yarından itibaren sunacağını kaydederek Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun esnafa en hızlı şekilde yardımcı olmak için yarın bir kriz toplantısını yöneteceğini duyurdu.

        Kolluk kuvvetlerinin dün birçok şehirde eşi benzeri görülmemiş şiddete maruz kaldığını söyleyen Macron, "(Kolluk kuvvetleri) Dayandılar ve ellerinden gelenin en iyisini yaptılar." şeklinde konuştu.

        "Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli"

        Lecornu'nun gelecek günlerde siyasi partileri, sendikaları, lise ve üniversite öğrencilerinin temsilcilerini bir araya toplayacağını belirten Macron, kamu düzenini sağlama stratejisi hakkında şeffaflık talep etti.

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        Macron, "Hükümete, istihbarat ve öngörü konusunda gerekli tüm dersleri çıkarmasını ve bir daha bunun yaşanmamasını sağlaması talimatını verdim." diyerek gösterilerde yaşananlarla ilgili net cevaplar ve bu yönde soruşturmalar istediğini dile getirdi.

        Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in savcılara bu konuda katı bir şekilde davranmaları talimatı verdiğini kaydeden Macron, "Yıkanlar bunun maliyetini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." dedi.

        Macron, ortalığı yakıp yıkanlarla göstericiler arasında ayrım yapılması gerektiğini kaydederek, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatları konusunda endişelerini dile getiren göstericileri anladığına işaret etti.

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        "Lise ve üniversite öğrencilerimizi anlıyorum"

        Bu endişelerin kaynağını ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta bulduğunu savunan Macron, Fransa'nın petrol tedarikini güvence altına almak için önlemler aldığını vurguladı.

        "Lise ve üniversite öğrencilerimizi anlıyorum." diyen Macron, öğrencilerin seslerini duymak gerektiğini aktardı.

        Macron, iktidar olarak bu öfkeyi duyup nedenleri üzerinde harekete geçmeleri ve aynı zamanda cumhuriyeti korumaları gerektiğini kaydederek, gösterilerde bir şeyleri yakıp yıkanlara karşı asla taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

        Fransa'nın planlandığı gibi 6 ay içinde güzel bir cumhurbaşkanı seçimi düzenlemeyi hak ettiğini kaydeden Macron, diyalogdan yana olduklarını ve her türlü şiddete karşı çıktıklarını vurguladı.

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        Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

        Ülke genelinde dünkü gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1000 polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

        Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #macron
        #Fransa
        #Paris
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