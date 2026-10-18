Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun'un sağlık durumu kötüleşmişti. Hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Olgun'un entübe edildiği belirtilmişti. Ancak usta müzisyen tüm müdahalelere rağmen 16 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 67 yaşında vefat eden Olgun bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Soner Olgun için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi.

Saat 11.00'de başlayan törende Soner Olgun'un ailesi, eski eşi Özlem Koldaş, Hüseyin Avni Danyal, Kubat, Hamdi Alkan, Zeynep Beşerler gibi yakınları ve sanatçı dostları bir araya geldi.

Özlem Koldaş, törende yaptığı konuşmada, Olgun ile 21 yaşından bu yana birlikte olduklarını belirterek, şunları söyledi: Ah Sonerciğim, ben sana nasıl veda edeceğim? Ben 21 yaşından beri Soner'le birlikteyim. Yani aynı sahnedeyiz, aynı evdeyiz, evde, işte, her yerde... Az önce klipleri izlerken anılarım aklıma geldi, böyle bir film şeridi gibi geçti gözümden, dönen her şey. O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Onların hepsini biz birlikte çektik. Kendi kliplerini kendisi çekti. Mesela Morgosa'da bir tane dron uçurucumuz vardı sadece. O da dronu kaçırmıştı. Onun peşinde çok koşmuştuk. Bir kızımız var. Elif bana emanet. Sen hiç merak etme. Ona çok iyi bakacağım ben, Soner. Ben daha fazla konuşamayacağım. Teşekkür ederim.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL: SEVGİSİ HEP BENDE OLACAK

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Soner Olgun'un sanatçılar üzerinde büyük emeği olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa hep destek oldu. Hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Sevgisi hep bende olacak. Başımız sağ olsun hepimizin" dedi.

MENDERES SAMANCILAR: CANIMIZ ARKADAŞIMIZ

Oyuncu Menderes Samancılar da törende yaptığı konuşmada, "Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle zor zamanlar; sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş. Her zaman Soner için söyleyecek o kadar çok şey var ki her şey yetersiz kalır. Söyleyeceğimiz her şey onu çok seviyorduk. Canımız arkadaşımız, nur içinde yatsın. Dileğim o ki Allah bize bir daha böyle genç arkadaşları yolcu etmeyi nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Törenin ardından Soner Olgun'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu Zeynep Beşerler, acılı aileye taziyelerini iletti.

Olgun, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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'İyi Bayramlar Türkiye' ve 'Sevda Diye Bir Kuş' şarkılarıyla da tanınan Soner Olgun, ilk olarak 30 Ağustos’ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, sanatçı normal odaya alındıktan 2 gün sonra kendi isteği ile evinde tedavisini sürdürmüştü. Olgun, 9 gün önce ikinci kez yoğun bakıma alınmıştı.

Soner Olgun kemoterapi nedeniyle kilo kaybı yaşamıştı.

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