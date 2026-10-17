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        Haberler Magazin Özlem Koldaş'tan Soner Olgun'a duygusal veda

        Özlem Koldaş'tan Soner Olgun'a duygusal veda

        67 yaşında hayatını kaybeden usta müzisyen Soner Olgun'un vefatının ardından eski eşi Özlem Koldaş, yürek burkan bir veda mesajı yayımladı. Koldaş, "Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 01:24 Güncelleme:
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        Eski eşten duygusal veda

        Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un bir süre tedavisine evde devam ettiği açıklanmıştı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki usta müzisyenin entübe edildiği öğrenilmişti. Olgun, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

        Olgun'un zorlu tedavi sürecinde en büyük destekçilerinden biri olan, kızı Elif'in annesi ve eski eşi Özlem Koldaş, vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yürek burkan bir veda paylaşımında bulundu.

        "SEN BENİM GENÇLİĞİMDİΝ"

        Koldaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İnsan hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder? Ben bilmiyorum… 21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde, şimdi 47 yaşındayım. Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk. Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın. Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük; ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın, en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın.

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        Son günlerinde elinden tutarken, sana bakarken, acını biraz olsun hafifletebilmek için çırpınırken içimden hep aynı şey geçti: Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı. Bugün seni kaybettik; bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor. Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün, bilmiyorum.

        "ELİF'İMİZ BANA EMANET"

        Ama bir şeyi biliyorum; sesinle, şarkılarınla, anılarımızla, birlikte yaşadığımız her şeyle ve en çok da kızımızın gözlerinde yaşamaya devam edeceksin. Ve bugün dönüp baktığımda, bütün yaşanmışlıklarımızın üzerinde tek bir duygu kalıyor: İyi ki hayatımdan geçtin, iyi ki Elif'imizin babası oldun, iyi ki bunca yılı birlikte yaşadık. Şimdi seni uğurlamak zorundayım ama ben sana elveda diyemiyorum Soner'ciğim; çünkü insan, kendi hayatının bu kadar büyük bir parçasına nasıl elveda der? Huzurla uyu canım Soner'ciğim, Elif'imiz bana emanet ve sen, ikimizin kalbinde sonsuza kadar bizimlesin.

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