Soner Olgun vefat etti
Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:32 Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun'un sağlık durumu kötüleşmişti. Hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Olgun'un entübe edildiği belirtilmişti. Usta müzisyenden acı haber geldi. Olgun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi Nebil Özgentürk duyurdu. Özgentürk, "Canım dostum Soner Olgun'u kaybettik. Çok üzgünüm. Evlatlarına, aile yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum" sözleriyle acısını dile getirdi.
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