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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında

        Meteoroloji'den 6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzincan, Adana, Osmaniye çevrelerinde sağanak yağmur beklenirken, Batı Karadeniz kuvvetli rüzgar etkili olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 07:11 Güncelleme:
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        6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 19°

        Ankara

        Güneşli 14°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 20°

        Bursa

        Güneşli 17°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 23°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 22°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 20°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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