Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 19° Ankara Güneşli 14° İzmir Güneşli 22° Antalya Güneşli 24° Trabzon Parçalı bulutlu 20° Bursa Güneşli 17° Adana Güneşli 26° Diyarbakır Parçalı bulutlu 23° Gaziantep Parçalı bulutlu 22° Ağrı Parçalı bulutlu 20°

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.