Meteoroloji'den 6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzincan, Adana, Osmaniye çevrelerinde sağanak yağmur beklenirken, Batı Karadeniz kuvvetli rüzgar etkili olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.