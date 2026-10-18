Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor-Beşiktaş

İstanbul'un altyapısı iklim krizine hazır mı: Su baskınlarının ve altyapı krizlerinin temel sebepleri neler? Dere yataklarındaki gökdelenler ve hatalı mimari afet riskini nasıl artırıyor: Bodrum katı ve yeraltı otoparkı ısrarından vazgeçilmeli mi? Megakentte nüfus ve araç artışı altyapıyı nasıl etki... Daha Fazla Göster

İstanbul'un altyapısı iklim krizine hazır mı: Su baskınlarının ve altyapı krizlerinin temel sebepleri neler? Dere yataklarındaki gökdelenler ve hatalı mimari afet riskini nasıl artırıyor: Bodrum katı ve yeraltı otoparkı ısrarından vazgeçilmeli mi? Megakentte nüfus ve araç artışı altyapıyı nasıl etkiliyor? Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy; Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Üsküdar Üniversitesi İSG Uzmanı Dr. Nuri Bingöl ile birlikte Türkiye genelindeki hava durumunu, İstanbul'daki sel felaketini ve altyapı krizinin arkasındaki nedenleri izleyicilere aktarıyor. Daha Az Göster