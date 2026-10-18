Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor-Beşiktaş
Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ile Beşiktaş, 8. haftadaki kritik randevuda yarın akşam Akyazı'da kozlarını paylaşacak. Trabzonspor haftaya 13 puanla girerken, Beşiktaş'ın ise 15 puanı bulunuyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavililerde 6 eksik dikkat çekerken, siyah-beyazlılarda ise 2 isim forma giyemeyecek. Rakibine sahasında 6 yıldır kaybetmeyen Trabzonspor bu seriyi sürdürmek, Beşiktaş ise 6 yıllık hasrete son vermek istiyor. İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken istatistikler ve iki takımdan son gelişmeler...
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş yarın akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor. Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'ı yenen 15 puanlı Beşiktaş ise, Trabzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA ORKUN VE RASHICA YOK, CERNY BELİRSİZ
Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Vaclav Cerny'nin ise zorlu maçta oynayıp oynamayacağı bugün netleşecek.
TRABZONSPOR'DA 5 SAKAT, 1 CEZALI
Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
MİLLİ ARADAN SONRAKİ 2 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aradan sonraki 2 maçını kazandı.
Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 ile geçen siyah-beyazlılar, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.
Zorlu bir fikstürün içine giren Beşiktaş, önündeki 8 günlük sürede sırasıyla Trabzonspor, Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.
VLAHOVIC FORMA BEKLİYOR
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuşmayı bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, son yapılan idmanda takımla çalıştı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzon deplasmanında forma giymesi beklenen Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.
REIS İLE 3 RESMİ MAÇINI DA KAZANDI
Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.
BEŞİKTAŞ 57-49 ÖNDE
Trabzonspor ile Beşiktaş, yarınki müsabakayla birlikte tüm kulvarlarda 144. kez rakip olacak. Geride kalan 143 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor da 49 galibiyet aldı. 37 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kartal’ın attığı 199 gole, Karadeniz temsilcisi de 165 golle karşılık verdi.
LİGDE 107. MAÇ
İki takım, Süper Lig'de ise 107. kez karşılaşacak. Ezeli rakipler arasındaki 106 müsabakada siyah-beyazlı takım 39, bordo-mavili ekip de 38 kez galibiyete uzandı. 29 karşılaşmada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 151, Trabzonspor da 125 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ, TRABZON'A KARŞI DEPLASMANDA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 5 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. Söz konusu maçlarda 4 maç beraberlikle sonuçlanırken 1 mücadeleyi de Trabzonspor kazandı. Kartal, Trabzon’da son galibiyetini 2020 yılında 3-1’lik skorla aldı.