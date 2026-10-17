Peker Açıkalın: Tekliflere açığım, para lazım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 'Avrupa Yakası'nın Gaffur'u, ünlü oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizi ve film sektörüne tepki gösterdi.

Mesleki tecrübesine dikkat çeken 63 yaşındaki oyuncu, maddi açıdan zorlandığını dile getirdi. Her türlü karakteri canlandırmaya hazır olduğunu vurgulayan Açıkalın, yapımcılara seslendi.

"GELEN TEKLİFLERE AÇIĞIM"

Açıkalın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Yazıyı ben yazmadım, bu yazı görünenin sadece bir kısmı. İster okuyun, ister pas geçin... Megaloman değilim ama aferin bana be, tam 50 sene! Toplum tarafından alkışlanmak ve sevilmek bana yetti. Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım... Para lazım, para! Önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde yapımcıların tekliflerine açığım.

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Öte yandan, 2011 yılında geçirdiği kalp kriziyle gündeme gelen Peker Açıkalın'ın 2024'te ise beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öne sürülmüştü. Oyuncu, hakkındaki söylentileri "Sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sorun yok" diyerek yalanlamıştı. Açıkalın'ın geçtiğimiz yıllardaki değişimi de dikkat çekmişti. Saçlarını kazıtan Açıkalın'ın bir hayli kilo aldığı görülmüştü.

ROL ALDIĞI DİZİLER

• Kim Bunlar (1989)

• Cümbüş Sokak (1993)

• Gülşen Abi (1994)

• Çiçek Taksi (1995)

• Ekmek Teknesi (2002)

• Avrupa Yakası (2004, 2006–2007)

• Yalan Dünya (2007)

• Mert ile Gert (2008)

• Yahşi Cazibe (2010)

• Bana Bunlarla Gel (2010)

• Türk'ün Uzayla İmtihanı (2012)

• Gülcemal (2014)

Fotoğraflar: HT Magazin, AA, İHA