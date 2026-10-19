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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 4 - Sevilla: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Real Madrid: 4 - Sevilla: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 30. dakikada harika bir gole imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonucun ardından Real Madrid, haftayı 21 puanla 3. sırada tamamladı. Sevilla ise 14 puanla 6. sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!

        İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi kazanan 4-1'lik skorla Real Madrid oldu.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da milli futbolcumuz Arda Güler, 37 ile 63'te (p) Kylian Mbappe ve 82. dakikada Yan Diomande attı. Konuk ekibin tek golünü ise 80. dakikada Manuel Bueno kaydetti.

        ARDA'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

        Topun gelişine sol ayağıyla müthiş bir vuruş yapan Arda Güler, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Sevilla kalecisi Vlachodimos, milli yıldızımızın şık vuruşuna müdahale edemedi.

        Arda Güler'in bu klas golüyle Real Madrid, karşılaşmanın 30. dakikasında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

        21 yaşındaki başarılı futbolcu Arda Güler, 78. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

        SON DURUM

        Bu sonuçla beraber Real Madrid, puanını 21'e çıkardı ve 19 puanlı Real Betis'in Barcelona'ya 5-2 yenilmesi nedeniyle 3. sıraya tırmandı. Sevilla ise 14 puanda kaldı.

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        LaLiga'nın bir sonraki haftasında Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'ya konuk olacak. Sevilla, Osasuna'yı ağırlayacak.

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