İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi kazanan 4-1'lik skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da milli futbolcumuz Arda Güler, 37 ile 63'te (p) Kylian Mbappe ve 82. dakikada Yan Diomande attı. Konuk ekibin tek golünü ise 80. dakikada Manuel Bueno kaydetti.

ARDA'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

Topun gelişine sol ayağıyla müthiş bir vuruş yapan Arda Güler, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Sevilla kalecisi Vlachodimos, milli yıldızımızın şık vuruşuna müdahale edemedi.

Arda Güler'in bu klas golüyle Real Madrid, karşılaşmanın 30. dakikasında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

21 yaşındaki başarılı futbolcu Arda Güler, 78. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

SON DURUM

Bu sonuçla beraber Real Madrid, puanını 21'e çıkardı ve 19 puanlı Real Betis'in Barcelona'ya 5-2 yenilmesi nedeniyle 3. sıraya tırmandı. Sevilla ise 14 puanda kaldı.

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LaLiga'nın bir sonraki haftasında Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'ya konuk olacak. Sevilla, Osasuna'yı ağırlayacak.