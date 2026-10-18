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        Konserde fenalaştılar! Can kaybı var!

        İstanbul Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşan F.A., T.M. ve M.S.R. hastaneye kaldırıldı. F.A. hayatını kaybederken, diğer iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Konserde fenalaştılar! Can kaybı var!

        Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşan F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24) hastaneye kaldırıldı. F.A. hayatını kaybederken, diğer iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan F.A., T.M. ve M.S.R. saat 03.15 sıralarında fenalaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. hayatını kaybederken, T.M. ve M.S.R.’nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. F.A.’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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        YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME

        Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.

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