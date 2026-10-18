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        İstanbul'daki sel faciasında son durum!

        İstanbul'da şiddetli yağış bir faciaya daha neden oldu. Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Öte yandan Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in aracının sürüklendiği yeni görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        İstanbul'daki sel faciasında son durum!

        MURAT BABACANOV'U ARAMA ÇALIŞMASI DA SÜRÜYOR

        Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov'u (30) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları takip eden Babacanov'un arkadaşı Artur Seydullayev, "Yağmurun ilk gününde saat 18.50'de ortadan kayboldu. O günden beri haber bekliyoruz. En son arkadaşımızla telefonda konuşarak gitti. Nerede olduğu bilinmiyor" dedi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanağın ardından Sarıyer'deki Ayazağa Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov'u arama çalışmaları sürüyor.

        "SON SİNYAL AYAZAĞA MEYDANI'NDAN ALINDI"

        Bölgedeki çalışmaları takip eden Babacanov'un arkadaşı Artur Seydullayev, "Yağmurun ilk gününde saat 18.50'de ortadan kayboldu. O günden beri haber bekliyoruz. En son arkadaşımızla telefonla konuştu. Nerede olduğu bilinmiyor. Sel geldiğinde yıkılmış, gitmiş. Kimse görmedi, kimsenin de haberi yok. Burada olduğu bilgisi gelmedi ama en son sinyal Ayazağa Meydanı'ndan alındı. Şu an buraya geldi diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        PENDİK'TE 2 KİŞİ ARANIYOR

        Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        DERİN'İN ARACININ SÜRÜKLENDİĞİ YENİ GÖRÜNTÜLER

        Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin’in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenler ise, "İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

        DHA'nın haberine göre İstanbul’da 14 Ekim’de çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        "HERHALDE BURADA ÖLECEĞİZ"

        Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izledikleri sırada yaşadıkları panik konuşmalara yansıdı. Görüntülerde, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan" dediği anlar duyuluyor. Görüntülerinde devamında ise, "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada" cümleleri cep telefonu kamerasına yansıyor.

        "İÇİNDE ADAM VAR"

        Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyor. Diğer yandan Ahmet Derin ile aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’nı (55) bulmak için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor.

        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı Haberi Görüntüle
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